Feestelijke overdracht kippenhok aan Kinderhotel Burcht Wedde

WEDDE – Op 28 februari vindt bij Kinderhotel Burcht Wedde de feestelijke overdracht plaats van een nieuw kippenhok, geschonken door de Odd Fellows. De schenking is tot stand gekomen dankzij verschillende acties van de Odd Fellow-loges uit Sappemeer, Veendam en Winschoten en met financiële steun van het Thomas Wildey Fonds.
In de afgelopen maanden hebben vrijwilligers van de Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer met veel vakmanschap een degelijk en fraai kippenhok gebouwd. Het onderkomen is inmiddels in gebruik genomen en wordt bewoond door een toom Groninger meeuwen: jonge hennen met een haan van dit zeldzame en streekgebonden hoenderras.
Kinderhotel Burcht Wedde biedt vele jaren een onbezorgde vakantieplek aan kinderen die ‘aan de andere kant van het geluk’ zijn geboren. Jaarlijks verblijven hier meer dan 500 kinderen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 14 jaar, samen met hun ouders of verzorgers, voor een midweek of weekend in een historische kasteelomgeving.
De Odd Fellows leveren met deze schenking graag een tastbare bijdrage aan het werk van het kinderhotel. “Wij vinden het belangrijk om initiatieven te steunen die kinderen positieve ervaringen en nieuwe vaardigheden meegeven,” aldus een vertegenwoordiger van de Odd Fellows. “Dit kippenhok is een klein, maar betekenisvol onderdeel van hun verblijf.”
Ook bij Burcht Wedde wordt enthousiast gereageerd.
“Een eigen kippenverblijf stond al langere tijd op onze wensenlijst,” vertelt een woordvoerder van het kinderhotel. “Kinderen leren hier spelenderwijs omgaan met dieren: ze voeren de kippen, rapen eieren en gebruiken die bij het maken van smakelijke gerechten. Dat maakt hun verblijf extra bijzonder.”
De feestelijke overdracht vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Odd Fellows, vrijwilligers van de scheepswerf en medewerkers van het kinderhotel.
Bron: Gerrit Rottink