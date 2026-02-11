Feestelijke overdracht kippenhok aan Kinderhotel Burcht Wedde

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 11 februari 07.30 uur door Stefan van der Gijze

BEWOLKT EN REGENACHTIG- VANAF VRIJDAG WEER KOUDER

Vandaag is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd (wat) regen. Een paraplu is zeker geen overbodige luxe op deze woensdag. De temperatuur komt niet hoger dan 4 of 5 graden en staat er een zwakke tot matige oostenwind.

Vanavond blijft het bewolkt en regenachtig. In de nacht wordt het tijdelijk wat droger bij minima rond 3 graden en staat er weinig wind. Plaatselijk kan het mistig zijn.

Morgen is een bewolkte en natte dag met geregeld regen. De wind draait daarbij naar het westen en later naar het noorden en wordt matig. De temperatuur ligt eerst rond de 5 graden, maar daalt in de namiddag enkele graden en wordt het kouder.

Na morgen is het een aantal dagen kouder met af en toe zon en valt er een winterse bui. In de nachten gaat het weer licht vriezen en overdag is het een graad of 2. Zondagavond of in de nacht naar maandag is er vanuit het westen kans op sneeuw en gladheid.