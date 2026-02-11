OLDAMBT – Jongeren van 10 tot 18 jaar kunnen in de voorjaarsvakantie meedoen aan gratis activiteiten. Op maandag 23 februari 2026 staat een gezellige bowlingmiddag op het programma en op woensdag 25 februari 2026 kunnen jongeren kennismaken met Urban Sports in de sporthal aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten.
Bowlingmiddag – ga voor die strike!
Op maandag 23 februari 2026 kunnen jongeren een uurtje komen bowlen. Sportief, gezellig en vooral heel leuk om samen met vrienden te doen.
Deelnemers kunnen kiezen tussen twee tijdssloten:
13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
Urban Sports ontdekken
Op woensdag 25 februari 2026 is er een Urban Sports activiteit: eigentijdse sporten waarin beweging, creativiteit en plezier samenkomen. Jongeren kunnen samen sporten, nieuwe technieken leren en ontdekken welke urban sport bij hen past. Voorbeelden zijn skateboarden, BMX, freerunning en 3×3 basketbal.
Dit voorproefje krijgt een vervolg op vrijdag 3 april, wanneer in Winschoten het Urban Festival plaatsvindt. Tijdens dit festival draait het niet alleen om sport, maar ook om cultuur. Jongeren kunnen kijken naar demonstraties en zelf meedoen aan urban sports én culturele workshops, zoals graffiti, rap, beatbox en muziek. Zet het alvast in je agenda!
Urban Sports activiteit
Datum: woensdag 25 februari 2026
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Sporthal, Mr. D.U. Stikkerlaan 6, Winschoten
Urban Festival
Datum: vrijdag 3 april 2026
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Havenkade-West 3, Winschoten
Meer informatie volgt.
Aanmelden voor de activiteiten in de voorjaarsvakantie
Aanmelden is verplicht, want vol = vol.
Jongeren kunnen zich aanmelden via: https://www.oldambtbeweegt.nl/nieuws/gratis-activiteiten-voor-jongeren-in-de-voorjaarsvakantie/
Over TOF Oldambt
Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit TOF Oldambt.
TOF Oldambt is een initiatief van de gemeente Oldambt, in samenwerking met scholen, SWO en de GGD. Samen organiseren zij activiteiten voor jongeren binnen het programma Opgroeien in een Kansrijk Oldambt.
Meer informatie is te vinden op de social media kanalen en de website van TOF Oldambt, www.tofoldambt.nl
Bron: Gemeente Oldambt