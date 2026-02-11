Holdert wint Gouden Zorghartverkiezing Treant voor de beste zorg in de laatste levensfase

EMMEN – Woonzorglocatie Holdert in Emmen won dinsdagavond 10 februari de vierde editie van de Gouden Zorghartverkiezing van Treant in het Atlastheater in Emmen. Met het succes ‘Leven toevoegen aan de dagen’ combineren zij hun deskundigheid en aandacht om cliënten in de laatste levensfase de best mogelijke zorg te geven. Voor dit succes kregen zij 3.000 euro en de Gouden Zorghart-wisseltrofee.



De ruim 400 aanwezige collega’s, cliënten en vrijwilligers kozen de winnaars van de Gouden Zorghartverkiezing. Het succes van woonzorglocatie Holdert kreeg de meeste stemmen en won daarmee de hoofdprijs: 3.000 euro en de Gouden Zorghart-wisseltrofee. ‘Het is zo bijzonder wat zorgmedewerkers van Holdert doen voor cliënten in de laatste levensfase, vertelt een dochter van een client uit ervaring. ‘Tot het laatste moment is mijn moeder echt gezien voor wie zij was. Holdert blinkt uit in het afstemmen van zorg op de behoeften van cliënten. Het team kijkt welke specialistische zorg nodig is en leert deze zoveel mogelijk zelf te bieden. Medewerkers delen hun kennis, scholen collega’s en zorgen samen voor passende en warme zorg.



Tweede en derde prijzen voor revalidatiegeneeskunde en woonzorglocatie De Paasbergen

De tweede prijs was voor de inzet van de ALS@home app voor patiënten met de ziekte ALS. Dankzij de app ervaren patiënten meer regie over hun zorg. Door laagdrempelig contact met zorgverleners krijgen zij de juiste zorg op het juiste moment. Zij wonnen hiermee 1.500 euro.

De derde prijs was voor het succes ‘Samen voor een bloeiende toekomst’: een samenwerking tussen het Tussenstation en de dagbesteding van De Paasbergen. Jongeren die uitvallen in het speciaal (voortgezet)onderwijs doen, onder begeleiding van het Tussenstation, werkervaring op bij de dagbesteding in De Paasbergen. Ze leren nieuwe vaardigheden en ontdekken of werken in de zorg bij hen past. Door de komst van jongeren ervaren cliënten extra aandacht en warmte. Voor dit succes kreeg het team 500 euro. De prijzen zijn vrij te besteden door de teams.

22 ingezonden successen, vijf genomineerden

Uit meer dan 20 ingezonden successen vanuit heel Treant kozen medewerkers de 10 beste successen. Daarna bepaalde een jury welke vijf successen genomineerd werden voor de prijzen. De andere twee genomineerde successen waren:

Goed gebruik handschoenen. Ingezonden succes van het OKC Bethesda en de afdeling Infectiepreventie

Samen in beweging voor werkgeluk en verbinding van de afdeling algemene interne oncologie van het Scheper.





Antje Monteiro zong het dak eraf en inspireerde collega’s

De verkiezing startte met een energiek optreden van zangeres en musicalster Antje Monteiro. Ze zong niet alleen, maar nam collega’s ook mee in haar verhaal over geluk. ‘Geluk zit in de verbinding met jezelf. Vanuit verbinding kun je veerkracht tonen, inspireren en voor anderen zorgen.’ Antje deelde persoonlijke ervaringen en liet zien hoe je, ook als het tegenzit, toch geluk kunt voelen. ‘Dat doe je door te vertragen, jezelf te accepteren, positief te denken en door te geven. De meest waardevolle dingen kosten niets. Geef jezelf en anderen liefde, aandacht en complimenten. Dat zorgt voor een echt geluksgevoel.’ Ze sloot haar optreden af met een toepasselijk lied: The Winner Takes It All.





Treant is trots op alle zorgverbeteraars

Zowel kleine als grote successen van teams worden tijdens de Gouden Zorghartverkiezing gedeeld, gevierd en beloond. Treant is trots op alle collega’s die zich ieder jaar weer inzetten om de zorg nog beter, slimmer en efficiënter te maken.

Bron en foto: Treant