DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Donderdag 5 februari is tussen 17.30 en 18.10 uur op de parkeerplaats van het Dever Park een blauwe Ford Fiësta aangereden. De wagen heeft aan het linker achterspatbord voor 2.000 euro schade. De veroorzaker hiervan is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.
Haren
Bij een ongeval op de kruising Marienstraße / B408 in Haren is gisteren om 11.15 uur een 49 jarige automobilist gewond geraakt. Zijn Skoda Octavia werd door een 73 jarige bestuurder van de Kia Sportage over het hoofd gezien, toen deze linksaf van de Marienstraße de B408, richting Nederland, wou oprijden. Het slachtoffer is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.
Leer
Om half elf gisteravond is op het treinstation van Leer een 31 jarige Roemeense vrouw aangehouden. Zij werd door justitie gezocht omdat zij in verband met diefstal nog een boete van 300 euro had openstaan. Zij kon dit bedrag niet voldoen. Daarom werd ze naar een gevangenis gebracht. Daar mag ze 15 dagen verblijven.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland