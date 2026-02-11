Lokaal Betrokken: Wonen vraagt om keuzes, geen papieren rekensom

STADSKANAAL – “Als ik met inwoners spreek hoor ik steeds hetzelfde. In de gemeente Stadskanaal is het lastig om een passende woning te vinden”, zegt Anton Saman van Lokaal Betrokken. “Starters, gezinnen en ouderen die willen doorstromen naar een geschikte woning in hun eigen buurt: veel mensen lopen vast op de huur- en koopmarkt”.
“Dat zijn geen cijfers uit een rapport, maar verhalen van mensen. Juist daarom spreekt het verkiezingsprogramma van Lokaal Betrokken mij aan. Het kiest voor regie: niet afwachten, maar sturen op betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid. Bouwen binnen het bestaande bebouwde gebied waar dat kan, en daarbuiten uitbreiden waar het nodig is. Zo voorkomen we versnippering en houden we oog voor groen, bereikbaarheid en veilige woonwijken. Woningbouw moet de leefomgeving versterken.
Wat mij aanspreekt, is de ruimte voor passende woonvormen. Woningsplitsing, jongeren op het erf, mantelzorgwoningen en tiny houses zijn praktische oplossingen die aansluiten bij hoe mensen nu willen wonen. Ze brengen doorstroming op gang en houden buurten gemengd en levendig.
Leefbaarheid is voor mij geen bijzaak: gezonde woningen zonder schimmel, veilige wegen en fietspaden, goed onderhouden groen en bereikbare voorzieningen. Dat bepaalt of een wijk prettig en veilig aanvoelt.
Cruciaal vind ik dat de gemeente harde afspraken maakt met ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties over aantallen, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Met tempo, duidelijkheid en een oplossingsgerichte houding, zodat plannen geen rekensom op papier blijven, maar zichtbaar worden in de straat.
Wonen gaat niet alleen over stenen, maar over mensen. Daar wil ik mij als kandidaat-raadslid elke dag voor inzetten”.
Bron: Anton Saman, Lokaal Betrokken Stadskanaal