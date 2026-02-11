Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Alteveer

ALTEVEER – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Alteveer.

Op woensdag 11februari was het startpunt van de wandeling van WandelenWerkt in De Drijscheer in Alteveer. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf weer hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches.

Ook deze ochtend waren er weer de bekende drie afstanden. De Drijscheer ontleend zijn naam aan een driescharige ploeg. Dit is ook duidelijk zichtbaar in het logo van de Drijscheer. Ze symboliseren de drie disciplines die aanwezig waren bij de realisering van dit gebouw, de school, de sporthal en het dorpshuis. Bij de opening van de Drijscheer was er een speciaal lied, de Drijscheermars, geschreven door Luit Datema en op muziek gezet door Jan Verbogt. Een groot samengesteld koor met als solist de warme bakker Egbert Muntinga en de plaatselijke fanfare Excelsior, onder leiding van Jan Verbogt, hebben dit op de plaat gezet. De opname vond plaats in studio Spitsbergen in Zuidbroek.



Voor de Drijscheer ligt een enorme zwerfkei van ruim 30 ton. Deze is vlakbij opgegraven, bij de aanleg van een tweede speelveld voor de voetbalclub. Deze kei is er in juli 1980 geplaatst. In deze periode is de weg waaraan de Drijscheer ligt ook omgedoopt in Keiweg. Voordien heette deze weg de Grootstukkerweg. Het laatste gedeelte van de weg heet nog steeds zo.



De Drijscheer is gebouwd op ongeveer het hoogste punt van wat toen Tange-Alteveer heette, de Höchte. De basisschool draagt nog deze naam. Dergelijke ruggen in het landschap worden ook wel een Morene genoemd. Nu stond er in het verleden hier vlakbij ook een huishoudschool op de zandrug, en deze droeg de naam “Moraine”. Zou het mogelijk zijn dat dit het Grunnegs is voor Morene?

De eerste groep wandelaars vertrok om 9.15 uur en wandelde via de Keiweg, Parallelweg en Oude Holterweg richting Tange. In Westerwolde wordt het woord Tange gebruikt voor een dekzandrug tussen twee hoogveengebieden. Deze Tangen werden gebruikt als passages door deze veengebieden. Op of langs deze zandruggen werden dan nederzettingen gebouwd die Tange in hun naam hebben. Voorbeelden hiervan zijn: Borgertange, Bourtange, Jipsingboertange en Zandtange. Na Tange te hebben verlaten ging de wandeling via de Duinweg richting Onstwedde. Daar werd bij de woonvorm “De Zonnehof”even een moment pauze gehouden om iets te eten of te drinken.

Daarna ging de wandeling vanuit Onstwedde over de Onstwedder Esch langs wijk 25 richting Dwarsstukken, langs de plek waar nog een laatste stuk hoogveen is te zien. Door de Dwarstukken, loopt ook een dergelijke wijk die ook wel wijk 50 wordt genoemd. In dit gebied werd in het verleden ook turf gewonnen uit het hoogveen. Om dit af te voeren werden ter ontsluiting kanalen en wijken gegraven. En de meest simpele vorm voor naamgeving aan deze wijken was om ze een nummer te geven. Zo ligt wijk 1 vlak achter Veendam, een zijwijk van de Ommelanderwijk. Halverwege Veendam en Nieuwe Pekela bestaat nog een streek met de naam Numero Dertien. En zo zijn in het veengebied tussen Alteveer en Stadskanaal de wijken aan hun nummer gekomen.

Via de Höchterweg ging het weer richting De Drijscheer, waar zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood stond te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen