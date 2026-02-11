Winschoter Kunstrolschaats Club bestaat 65 jaar

WINSCHOTEN – De Winschoter Kunstrolschaats Club (WKC) bestaat op 15 februari 65 jaar.
Een bijzondere mijlpaal voor een vereniging die al ruim 65 jaar een vaste plek inneemt inzet sportieve en culturele leven van Winschoten en omstreken.
Afgelopen decennia heeft de club vele generaties kunstrolschaatsers opgeleid, van beginner tot sporters die op landelijk niveau hebben meegedaan aan wedstrijden en shows. Met het roldansen zelfs internationaal. De vereniging staat verder bekend om haar hechte clubgevoel en aandacht voor plezier en creativiteit op wielen. Voorzitter Xantia Schrik: “Dankzij de inzet van trainers, vrijwilligers en leden zijn we uitgegroeid tot een veelzijdige en actieve vereniging waar we enorm trots op zijn.”
De club kijkt vol vertrouwen naar de toekomst en blijft zich inzetten voor het kunstrolschaatsen. In dit jubileumjaar worden extra activiteiten georganiseerd voor de clubleden en natuurlijk een nieuwe show die extra feestelijk wordt.
Inmiddels zijn er ook vergaande plannen om foto’s en krantenartikelen te verzamelen en te bundelen tot een boek/magazine. Er is al bijzonder veel materiaal voor handen, maar de club ontvangt graag fotomateriaal of een kopieën of andere anekdotes van oud-leden. Dit kan verzonden worden naar info@rollershow.nl.
Op de clubwebsite (www.rollershow.nl) en Facebook pagina (Winschoter Kunstrolschaats Club) plaatsen ze foto’s en artikelen uit eerdere jaren en updates over de activiteiten.
Bron: Ina Schrik