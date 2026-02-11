Zestig miljoen durfkapitaal voor grote ambities inGroningen en Noord-Drenthe

GRONINGEN, DRENTHE – Bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf vandaag financiering aanvragen bij het ‘Fonds Economische Agenda Startkapitaal’. Het fonds is onderdeel van de Economische Agenda van Nij Begun en wordt uitgevoerd door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Het is bedoeld voor innovatieve scale-ups en omvangrijke transitieprojecten in de regio en biedt financieringsmogelijkheden tussen de 2,5 tot 25 miljoen euro. Met een totale omvang van 60 miljoen euro wil het fonds een belangrijk gat in de markt vullen voor veelbelovende maar risicovolle projecten.



Ondernemers met grootschalige plannen lopen vaak vast in de financieringsfase. Voor banken is het

risico vaak te groot en andere investeerders haken af omdat de kapitaalbehoefte te specifiek of te

risicovol is. Het Fonds Economische Agenda Startkapitaal brengt daar verandering in door

risicodragend kapitaal te verstrekken via achtergestelde leningen en aandelenparticipaties.



Potentie voor de toekomst

“Wij financieren niet op basis van zekerheden uit het verleden, maar op basis van potentie voor de

toekomst,” aldus Jakob Klompien, kwartiermaker Economische Agenda van Nij Begun. “Door als fonds

een belangrijk deel van het risico te dragen, trekken we andere investeerders over de streep. Zo werkt

onze inleg als een vliegwiel om de totale financiering van de grond te krijgen.”



Projecten gericht op verdienvermogen en werkgelegenheid

Het fonds is niet vrijblijvend, elke investering moet direct bijdragen aan de strategische doelen en de

vijf thema’s (duurzame energie, gezondheid, landbouw, industrie en vrijetijdseconomie) van de

Economische Agenda. Een onafhankelijke investeringscommissie toetst de aanvragen aan de

voorwaarden uit de Economische Agenda en hun bijdrage aan de doelen. Zo realiseren we projecten

die het verdienvermogen versterken én werkgelegenheid creëren in de provincie Groningen of de

Noord-Drentse gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze of Tynaarlo.



Urgentie als voorwaarde

Het Fonds Economische Agenda Startkapitaal is bedoeld om op korte termijn impact te maken. Het

fonds richt zich daarom op plannen die direct van start kunnen. De financiering moet urgent zijn.

Uiterlijk tien maanden na het indienen van de aanvraag moeten de ‘financial close’ en de invulling van

randvoorwaarden zijn afgerond. Ondernemers met een kapitaalbehoefte vanaf 2,5 miljoen euro

kunnen zich vanaf vandaag via www.fondsstartkapitaal.nl aanmelden voor een intakegesprek met een

investeringsmanager van de NOM, gedetacheerd aan het Fonds Economische Agenda Startkapitaal.



Over Fonds Economische Agenda Startkapitaal

Het Fonds Economische Agenda Startkapitaal is een initiatief van de Economische Agenda van Nij

Begun. Dit fonds is opgericht om, vooruitlopend op de start van de organisatie achter de Economische

Agenda, al te kunnen investeren. Het fonds heeft een omvang van 60 miljoen euro en verstrekt

risicodragend kapitaal aan ondernemingen die bijdragen aan de brede welvaart in de regio. Bij de

uitvoering van de Economische Agenda wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande

organisaties en structuren. Daarom is het fonds ondergebracht bij de NOM, die het fonds beheert.



Over Nij Begun

Met Nij Begun werken we aan een leefbare, veilige en toekomstbestendige regio voor alle inwoners van

Groningen en Noord-Drenthe. De Economische Agenda is één van de pijlers van Nij Begun. Deze

agenda richt zich op investeringen die de economische structuur en het verdienvermogen versterken,

het bevorderen van ondernemerschap, talentontwikkeling en -behoud, het verzilveren van kennis én

het vergroten van regionaal zelfbewustzijn. Naast deze agenda werken we vanuit de Sociale Agenda en

de isolatieaanpak aan brede welvaart en duurzame leefbaarheid. Nij Begun voor herstel én

vooruitgang – met het aanpakken van schade, versterking en herstel als blijvende prioriteit.

Bron: Provincie Groningen