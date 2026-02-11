Zestig miljoen durfkapitaal voor grote ambities inGroningen en Noord-Drenthe

GRONINGEN, DRENTHE – Bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf vandaag financiering aanvragen bij het ‘Fonds Economische Agenda Startkapitaal’. Het fonds is onderdeel van de Economische Agenda van Nij Begun en wordt uitgevoerd door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Het is bedoeld voor innovatieve scale-ups en omvangrijke transitieprojecten in de regio en biedt financieringsmogelijkheden tussen de 2,5 tot 25 miljoen euro. Met een totale omvang van 60 miljoen euro wil het fonds een belangrijk gat in de markt vullen voor veelbelovende maar risicovolle projecten.
Ondernemers met grootschalige plannen lopen vaak vast in de financieringsfase. Voor banken is het
risico vaak te groot en andere investeerders haken af omdat de kapitaalbehoefte te specifiek of te
risicovol is. Het Fonds Economische Agenda Startkapitaal brengt daar verandering in door
risicodragend kapitaal te verstrekken via achtergestelde leningen en aandelenparticipaties.
Potentie voor de toekomst
“Wij financieren niet op basis van zekerheden uit het verleden, maar op basis van potentie voor de
toekomst,” aldus Jakob Klompien, kwartiermaker Economische Agenda van Nij Begun. “Door als fonds
een belangrijk deel van het risico te dragen, trekken we andere investeerders over de streep. Zo werkt
onze inleg als een vliegwiel om de totale financiering van de grond te krijgen.”
Projecten gericht op verdienvermogen en werkgelegenheid
Het fonds is niet vrijblijvend, elke investering moet direct bijdragen aan de strategische doelen en de
vijf thema’s (duurzame energie, gezondheid, landbouw, industrie en vrijetijdseconomie) van de
Economische Agenda. Een onafhankelijke investeringscommissie toetst de aanvragen aan de
voorwaarden uit de Economische Agenda en hun bijdrage aan de doelen. Zo realiseren we projecten
die het verdienvermogen versterken én werkgelegenheid creëren in de provincie Groningen of de
Noord-Drentse gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze of Tynaarlo.
Urgentie als voorwaarde
Het Fonds Economische Agenda Startkapitaal is bedoeld om op korte termijn impact te maken. Het
fonds richt zich daarom op plannen die direct van start kunnen. De financiering moet urgent zijn.
Uiterlijk tien maanden na het indienen van de aanvraag moeten de ‘financial close’ en de invulling van
randvoorwaarden zijn afgerond. Ondernemers met een kapitaalbehoefte vanaf 2,5 miljoen euro
kunnen zich vanaf vandaag via www.fondsstartkapitaal.nl aanmelden voor een intakegesprek met een
investeringsmanager van de NOM, gedetacheerd aan het Fonds Economische Agenda Startkapitaal.
Over Fonds Economische Agenda Startkapitaal
Het Fonds Economische Agenda Startkapitaal is een initiatief van de Economische Agenda van Nij
Begun. Dit fonds is opgericht om, vooruitlopend op de start van de organisatie achter de Economische
Agenda, al te kunnen investeren. Het fonds heeft een omvang van 60 miljoen euro en verstrekt
risicodragend kapitaal aan ondernemingen die bijdragen aan de brede welvaart in de regio. Bij de
uitvoering van de Economische Agenda wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande
organisaties en structuren. Daarom is het fonds ondergebracht bij de NOM, die het fonds beheert.
Over Nij Begun
Met Nij Begun werken we aan een leefbare, veilige en toekomstbestendige regio voor alle inwoners van
Groningen en Noord-Drenthe. De Economische Agenda is één van de pijlers van Nij Begun. Deze
agenda richt zich op investeringen die de economische structuur en het verdienvermogen versterken,
het bevorderen van ondernemerschap, talentontwikkeling en -behoud, het verzilveren van kennis én
het vergroten van regionaal zelfbewustzijn. Naast deze agenda werken we vanuit de Sociale Agenda en
de isolatieaanpak aan brede welvaart en duurzame leefbaarheid. Nij Begun voor herstel én
vooruitgang – met het aanpakken van schade, versterking en herstel als blijvende prioriteit.
Bron: Provincie Groningen