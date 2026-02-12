Gemeente Bunde wijst drie gebieden voor de bouw van windturbines aan

BUNDE, BAD NIEUWESCHANS – De gemeente Bunde heeft in het grensgebied drie gebieden aangewezen, waarop mogelijk windturbines worden geplaatst.
In een officieel bericht, dat ook door provincie Groningen openbaar is gemaakt, staat dat de gemeente Bunde een actieve bijdrage wil leveren aan de klimaatbescherming en aan haar toekomstige economische ontwikkeling. Daarom moeten er in het gemeentelijk gebied nieuwe speciale bouwgebieden voor het gebruik van windenergie worden aangewezen. De minimale afstand tot de gemeentegrens bedraagt 380 meter.
Het plangebied bestaat uit drie afzonderlijke deelgebieden (A, B1 en B2). Deze zijn in het onderstaande kaartfragment aangegeven met een gestreepte lijn. De gebieden liggen ten oosten en westen van de Heerenweg en ten noorden van het Ditzum-Bunder-Sieltief.
De documenten voor het bestemmingsplan en de milieueffectrapportages worden van 16 februari 2026 tot en met 20 maart 2026 gepubliceerd op de website: https://www.gemeinde-bunde.de/gemeinde/auslegung De gemeente Bunde heeft de documenten ook naar Provincie Groningen en Gemeente Oldambt gestuurd.
Bron: Provinciaal Blad van Groningen