Aanstaande vrijdag pubavond voor jongeren in Midwolda

MIDWOLDA – Na een prachtig primeur van de eerste Oldambt pubavond op 9 januari is er a.s. vrijdag het vervolg. Om 20.00uur vindt de Oldambt pubavond plaats in Dorpshuis De Schakel in Midwolda. Het initiatief richt zich op 18 + jongeren uit de gemeente Oldambt en omgeving.
Jongeren ontmoeten elkaar onder het genot van een lekker biertje/wijntje of fris. Bezoekers kunnen gebruikmaken van bordspellen en er is gelegenheid om te poolen of te darten. Daarnaast is er een jongere uit Winschoten die tijdens de avond een persoonlijk verhaal deelt over een ingrijpende verandering in zijn leven.
De entree is gratis. Consumpties zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Nieuwsgierig? Het jongerenteam van Geloof in Oldambt ziet je graag verschijnen!
Meer informatie:
Via social media: @GeloofinOldambt
Of telefonisch: 06-47771315
Bron: Bert Noteboom