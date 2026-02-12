Heer veel informatie hedenavond over wat in de vorige eeuw het grootste platenmerk van de VS was. Bekende namen waren Glen Miller, Harry Belafonte, Elvis Presley en Paul Anka.Nu naar de knoppen geholpen door veel domme verkopen van het merk.
Playlist:
01 – Blues in My Heart – Lee Wiley (album A Touch of the Blues)
02 – Who Can I Turn To now? – Lee Wiley (album West of the Moon)
03 – Orchids in the Moonlight – Charlene Bartley (album The Weekend of a Private Secretary)
04 – That’s For Me – Charlene Bartley (album The Weekend of a Private Secretary)
05 – Isn’t It a Lovely Day – Lana Cantrell (album And There Was Lana)
06 – The House of The Rising Sun – Lana Cantrell with Chuck Sagle (album Another Shade of Lana)
07 – My Way – Lana Cantrell with Artie Butler (album The 6th of Lana)
08 – Angel Eyes – Matt Dennis (album Matt Dennis Plays and Sings Matt Dennis)
09 – Will You Still be Mine – Matt Dennis (album Matt Dennis Plays and Sings Matt Dennis)
10 – Green Eyes – Helen O’Connell (album Green Eyes)
11 – I Cried For You – Helen O’Connell (album Here’s helen)
12 – Lada Lonely – Toni Harper (album Lady Lonely)
13 – Petals on The Pond – Toni Harper (album Toni Harper Sings)
14 – My Ship – Toni Harper (album Night Mood) Toni Harper as a Child Star :
15 – Lady Is A tramp – Tony Bennett and Lady Gaga (album Duets II)
16 – Stranger in Paradise – Tony Bennett and Andrea Bocelli (album Duets II)
De sterren van RCA Victor Records (Toppyjazz 324)
