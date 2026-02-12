Drukke maanden voor belastingbus Oldambt

WINSCHOTEN – Het mobiele steunpunt van de Belastingdienst in de gemeente Oldambt doet het goed. De agenda met afspraken zit vol, vooral in de maanden maart en april als inwoners hun belastingaangifte moeten doen. Elke donderdag staat de bus bij de Boschpoort in Winschoten en in de drukke aangifteperiode wat vaker. Twee jaar geleden ontstond het initiatief met het mobiele steunpunt van de Belastingdienst. De reden hiervan was dat inwoners de afstand tussen Oldambt en het dichtstbijzijnde belastingkantoor als ver ervaarden. Daarnaast vulden Oldambtsters relatief laat hun aangiftes in.
Meer te besteden
De belastingbus bij de Boschpoort kan inwoners van de gemeente Oldambt helpen bij het indienen van hun belastingaangifte. Dit kan ervoor zorgen dat inwoners meer te besteden hebben en inwoners geen geld laten liggen. Hulp van de medewerkers van de Belastingdienst kan ook voorkomen dat er problemen ontstaan met toeslagen. Ook bij ingewikkelde belastingproblemen kunnen medewerkers in het mobiele steunpunt vaak direct helpen.
Persoonlijk contact
“Ik ben heel blij met de belastingbus”, zegt verantwoordelijk wethouder Gert Engelkens. Hij was twee jaar geleden betrokken bij de start van het initiatief, samen met Sociaal Werk Oldambt en de Belastingdienst. “De bus is een waardevolle aanvulling op de maatregelen die wij de afgelopen jaren genomen hebben om armoede- en schuldenproblematiek tegen te gaan. Veel van onze inwoners hebben behoefte aan persoonlijk contact bij ingewikkelde situaties. Dat kan nu in de belastingbus. Voor velen is de bus een uitkomst. Zeker ook voor diegenen die lezen of schrijven lastig vinden of minder handig zijn met de computer.”
Gerichte hulp
Inwoners uit Winschoten en omgeving bezoeken de bus van de Belastingdienst met heel verschillende vragen. “Onze boodschap is altijd: kom gerust langs bij vragen of bij een verandering van de persoonlijke of financiële situatie”, vertelt teamleider Emmy Kruitbosch van de Belastingdienst. “Met onze belastingbus bij de Boschpoort willen we dicht bij de mensen staan. Onze medewerkers helpen inwoners graag persoonlijk met hun belastingaangifte, het terugvragen van huur- of zorgtoeslag of met een betalingsregeling. Heel fijn dat we op deze manier goed bereikbaar zijn in Winschoten”.
