Expositie van Schilderclub ‘Kunst en Zo’ in gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – Kunst en Zo, de schilderclub van Welzijn Westerwolde exposeert in het gemeentehuis te Sellingen.
Kunst en Zo, de schilderclub van Welzijn Westerwolde, komt elke twee weken bij elkaar in het Dorpsplein van het MFA te Sellingen. Zo’n twee jaar geleden legde Paul Vroeg in de Wei zijn wens, een schilderclub te starten voor aan Welzijn Westerwolde. De Stichting was heel blij met dit initiatief en vroeg Paul vrijwilliger en kartrekker te worden van de activiteit. Het is geen officiële schilderles, deelnemers helpen elkaar met advies en tips om mooie kunstwerken te maken.
Expositie
Werken van de deelnemers zijn momenteel in de centrale hal van het gemeentehuis in Sellingen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis te bewonderen.
Heeft u ook interesse om mee te schilderen of tekenen? Kom dan vrijblijvend eens kijken op een van de dinsdagochtenden in Steunstee Sellingen aan de Korteweg 2. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. En koffie en thee worden u aangeboden door Welzijn Westerwolde.
Foto’s: Johannes Velthuis