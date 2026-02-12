Gemeente Stadskanaal organiseert informatiebijeenkomst over aanpassingen kruispunt Exloërweg in Musselkanaal

STADSKANAAL, MUSSELKANAAL – Gemeente Stadskanaal gaat het kruispunt Exloërweg – Sluisstraat – Schoolstraat in Musselkanaal aanpassen. Dit doet de gemeente om de verkeersveiligheid bij het kruispunt te verbeteren. Om de aanpassingen toe te lichten en reacties op te halen organiseert de
gemeente een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is op woensdag 18 februari 2026, van
19:30 tot 21:00 uur, in De Gelegenheid in Musselkanaal. Tijdens de avond wordt het ontwerp
gepresenteerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en tips, opmerkingen of ideeën meegeven.
Iedereen is welkom, maar aanmelden is nodig. Dit kan via wijkaanpak@stadskanaal.nl.
Conceptontwerp
De gemeente heeft onderzocht of een rotonde mogelijk is. Dat blijkt niet haalbaar. Er is te
weinig ruimte en vrachtverkeer kan dan niet goed links- of rechtsaf slaan. Daarom is er een
ander ontwerp gemaakt. In het nieuwe ontwerp ligt de focus op het verlagen van de snelheid
en het verbeteren van het overzicht. Automobilisten kunnen elkaar beter zien aankomen en
het verkeer beter inschatten. Dit moet zorgen voor een veiligere situatie.
Het vervolg
Na de bijeenkomst bekijkt de gemeente alle reacties. Als dat nodig is, wordt het ontwerp
aangepast. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een bedrijf dat het werk kan uitvoeren.
Over de planning en eventuele omleidingen is nu nog geen informatie. De gemeente
informeert inwoners hierover op een later moment.
Bron: Gemeente Stadskanaal