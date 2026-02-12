Gemeente Westerwolde koopt pand in centrum Ter Apel

TER APEL – De gemeente Westerwolde heeft het pand aan de Nederveen Cappelstraat 43 en 45

aangekocht. In dit pand zijn Lidl en Pets Place gevestigd. Met deze aankoop zet de gemeente een gerichte stap in de uitvoering van de plannen voor een toekomstbestendig centrum van Ter Apel.



Aankoop sluit aan bij het centrumplan

Het centrumplan voor Ter Apel is opgesteld samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren,

maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. In dit traject is onderzocht hoe mensen het

centrum gebruiken, hoe zij zich door het gebied bewegen en waar kansen liggen om het centrum te

versterken.

In dit plan is het pand aan de Nederveen Cappelstraat 43 en 45 aangewezen als strategische

ontwikkellocatie. De ligging van het pand is van groot belang voor de samenhang, uitstraling en

toekomstige inrichting van het centrum.



Wethouder Harm Jan Kuper: ‘Door eigenaar te worden van dit pand kunnen we gericht sturen op de

toekomstige inrichting van het centrum. Daarmee voorkomen we versnippering en creëren we ruimte

om functies te ontwikkelen die bijdragen aan een levendig en aantrekkelijk dorpshart. We zijn de

eigenaar dankbaar dat hij ons de kans heeft geboden dit pand te kopen. Dat geeft ons de mogelijkheid

om deze locatie zorgvuldig en in samenhang met de omgeving te ontwikkelen’.



Waarom dit pand belangrijk is

Het pand ligt op een strategische plek in het centrum en speelt een belangrijke rol bij de toekomstige

inrichting van de omgeving. De gemeente onderzoekt de komende tijd welke functies hier het beste

passen bij de ambities voor het centrum. Het doel is om het centrum sterker en aantrekkelijker te

maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarbij wordt gekeken naar een passende mix van

functies, zoals winkels, wonen, horeca en maatschappelijke voorzieningen, of een combinatie

daarvan.



Actieplan voor het centrum

Nu de mogelijkheid ontstond om het pand aan te kopen, heeft de gemeente deze kans benut. De

locatie neemt een sleutelpositie in binnen het centrumplan en de aankoop draagt bij aan een gerichte

ontwikkeling van het centrum.



Kwartiermaker Peter Brouwer werkt op dit moment aan een actieplan voor de verdere ontwikkeling

van het centrum. De invulling van het pand aan de Nederveen Cappelstraat is daarbij een belangrijk

onderdeel, omdat deze plek veel invloed heeft op hoe het centrum functioneert en wordt beleefd. De gemeente kijkt samen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen welke

functies hier het beste passen.



Ondernemers of organisaties met ideeën of plannen voor deze locatie worden uitgenodigd om

hierover met de gemeente in gesprek te gaan. U kunt telefonisch contact opnemen via 0599 32 02 20

of mailen naar gemeente@westerwolde.nl, onder vermelding van Nederveen – Cappelstraat 43/45.

Bron: Gemeente Westerwolde