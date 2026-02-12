Groningen roept Den Haag op tempo te maken met Voedselwet

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 12 februari 07.00 uur door Stefan van der Gijze

AF EN TOE REGEN – MORGEN OOK SNEEUW

Vandaag is het bewolkt kan er soms wat regen vallen. De zwakke tot matige wind draait naar een meer westelijke richting en de temperatuur stijgt naar een graad of 5.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe regen. In de nacht gaat de regen over in sneeuw en kan het glad worden. De temperatuur daalt naar 0 graden bij een matige noordoostenwind.

Morgen zitten we in beduidend koudere lucht en valt er vooral in de ochtend nog af en toe (natte) sneeuw. Het is koud met maxima van 1 of 2 graden bij een koude noordoostenwind, windkracht 3.

In het weekend blijft het op zaterdag droog met eerst bewolking, maar later ook perioden met zon en wordt het maximaal 0 graden. Zondag begint droog met geregeld zon, in de middag volgt meer bewolking met in de avond kans op wat sneeuw. Het wordt dan maximaal 1 graad. Na het weekend wordt het geleidelijk weer wat zachter.