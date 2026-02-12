Jonge kinderen maken spelenderwijs kennis met groente

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde is sinds 2021 een Jongeren op Gezond Gewicht-gemeente (JOGG). Bij JOGG gaat het om een gezonde jeugd en een gezonde toekomst. In dat kader deden van 1 november tot en met 31 januari meerdere kinderopvanglocaties mee aan het Groenteboxjes Programma van Aldi. Kinderen konden 3 maanden lang groente proeven en kregen een groenteboxje met het logo van Westerwolde Beweegt als afsluiting.
Groentekampioenen met zelfgemaakte kroon
In totaal ontdekten ruim 150 kinderen van 2 tot 4 jaar verschillende soorten groente. Ze proefden onder andere wortel, tomaat, komkommer, paprika, radijs, biet en bloemkool. Na elke proefronde kregen de kinderen een kaartje mee naar huis. Op dat kaartje stond een eenvoudig recept met de groente die zij die dag hadden geproefd. Zo leerden zij niet alleen op de opvang over gezond eten, maar ook thuis. Kinderen die genoeg soorten groente hadden geproefd, werden groentekampioen. Zij maakten zelf een groentekroon en mochten die dragen.
Gezonde start voor de jongste inwoners
De gemeente Westerwolde wil dat alle inwoners zo gezond mogelijk kunnen opgroeien en leven. Uit cijfers blijkt dat de gezondheid van veel inwoners beter kan. In Westerwolde komt bijvoorbeeld vaker overgewicht voor en ligt de gemiddelde levensverwachting lager dan in andere gemeenten. Daarom werkt de gemeente aan een omgeving waarin gezond eten en bewegen makkelijker worden gemaakt voor kinderen.
Samen werken aan een gezonde omgeving
Als JOGG‑gemeente zet Westerwolde zich extra in voor een gezonde jeugd. De JOGG‑aanpak richt zich erop de leefomgeving van kinderen stap voor stap gezonder te maken, samen met scholen, opvanglocaties, zorg en sport. Het Groenteboxjes Programma past daar goed bij: jonge kinderen ontdekken groenten op een speelse manier, waardoor zij eerder gezonde keuzes leren maken. Na 3 maanden proeven en ontdekken kregen alle kinderen een vrolijk groenteboxje met het logo van Westerwolde Beweegt. Dit was een gezonde en leuke afsluiting van het programma.
Bron en foto’s: Ron Wever