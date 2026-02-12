Julia en Luna winnen de rondes Westerwolder Voorleeswedstrijd!

WESTERWOLDE – Julia Siebring van basisschool Willem Lodewijck in Bourtange en Luna Wagt van de Vlinder in Ter Apel hebben dinsdagmiddag 10 in de bibliotheek van Blijham en donderdagavond 12 februari in bibliotheek Ter Apel de Westerwolder Voorleeswedstrijden gewonnen. De winnaars zullen binnenkort Gemeente Westerwolde vertegenwoordigen in de halve provinciale finale op 18 maart in De Klinker in Winschoten. Misschien wordt een van hen zelfs De Nationale Voorleeskampioen 2026!
Schoolkampioenen
Dit jaar namen dertien basisscholen in Westerwolde deel aan 33e editie van De Nationale Voorleeswedstrijd. Twee rondes ook deze keer, want 13 kandidaten achter elkaar beoordelen is te zwaar voor zowel jury als publiek. Daarmee ook twee winnaars die zich Westerwolder Voorleeskampioen 2026 mogen noemen.
Joost van CBS Het Gebint, Sarah van OBS Op d’ Esch, Walt van CBS De Loopplank, Nova van OBS De Wiekslag, Julia van OBS Willem Lodewijck, Luna van OBS De Vlinder, Thijs van OBS Plaggenborg, Twan van OBS De Clockeslach, Jah-Lisia van OBS De Vlonder, Jayden van RKBS Bonifatius, Ilse van de Oosterschool en Linde van SWBS Pork, allemaal deden ze hun uiterste best hun fragment zo goed mogelijk voor te lezen ondanks de zenuwen.
De jury in Blijham bestond uit wethouder Wietze Potze, auteur Mettina Bleker en voorleesoma Anna Wierenga. Die in Ter Apel: Wietze Potze, Janneke Klok van Biblionet Groningen en Voorleesvrijwilligster van de VoorleesExpress Lisette Woest. Ze letten op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk.
De Jury was unaniem in het aanwijzen van Julia en Luna als beste voorlezers van hun ronde.
Ze lazen voor uit Hoe overleef ik mijn vakantie van Francine Oomen en Lampje van Annet Schaap. Nova zal in geval van ziekte de vervangster zijn van Julia, en Thijs van Luna.
Klik HIER voor onze reportage van het voorlezen in Blijham.
Bron/foto’s: Hennie Nijmeijer