DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Op dinsdag 11 februari voerden agenten van het politiebureau van Meppen tussen 10.00 en 18.00 uur gerichte controles uit in de stad. De controles werden uitgevoerd naar aanleiding van een toenemend aantal verkeersovertredingen begaan door fietsers en gebruikers van elektrische fietsen en fatbikes. Ondanks diverse preventieve maatregelen heeft de politie geen blijvende verbetering geconstateerd. Met name het zogenaamde “ghost riding” (het gebruik van de verkeerde fietspaden) en afleiding door mobiele telefoons tijdens het fietsen werden herhaaldelijk waargenomen. De controles werden op de middelgrote en grote toegangswegen rond het centrum van Meppen uitgevoerd. Het doel was niet alleen om verkeersovertredingen te beboeten, maar ook om de politieaanwezigheid te vergroten en zo, met name voor kinderen en ouderen, de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de actie registreerden agenten in totaal 60 verkeersovertredingen, waarvan de meeste resulteerden in boetes. Daarnaast hebben agenten 23 voorlichtingsgesprekken over verkeersveiligheid met kinderen gevoerd.

Lathen

Vannacht is rond 02:30 uur ingebroken bij een juwelier aan de Hauptstraße in Lathen. Onbekende daders hebben met een onbekend voorwerp de etalage van de winkel beschadigd. Vervolgens hebben ze door de opening de tentoongestelde sieraden gestolen. De juwelier, die direct boven de winkel woont, merkte het incident rond 02:30 uur op en waarschuwde de politie. De omvang van de schade is momenteel onbekend. De politie van Haren verzoekt getuigen die ’s nachts iets verdachts hebben gezien of die informatie hebben over de inbraak of mogelijke daders contact op te nemen via 05932/72100.

Papenburg

Tussen dinsdag 10 februari 2026 om 17:00 uur en woensdag 11 februari 2026 om 07:45 uur is bij een werkplaats aan de Friederikenstrasse in Papenburg ingebroken. Onbekende daders hebben zich toegang verschaft tot het pand en diverse gereedschappen, laptops, opladers en contant geld gestolen. De daders zijn vervolgens in onbekende richting gevlucht. De schade wordt geschat op ongeveer € 20.000. De politie van Papenburg verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over verdachte personen of voertuigen contact op te nemen via +49 4961 9260.

Gisteren vond tussen 20:00 en middernacht op de Deverweg in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Volgens de huidige informatie reed een onbekende bestuurder tegen een geparkeerde Porsche Cayenne aan toen hij bij huisnummer 5Aeen parkeerplaats verliet. Het voertuig raakte beschadigd. De politie van Papenburg verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de bestuurder contact op te nemen via 04961/9260.

Bunde

Gisteravond werd op de Neuschanzer Straße een 26 jarige automobiliste uit Emden gecontroleerd. Een test wees uit dat zij onder invloed van verdovende middelen (THC en Cocaïne) achter het stuur zat. Zij kreeg een rijverbod opgelegd en werd voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland