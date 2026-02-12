Maart, eerste editie van Dieverdoatsiemoand: een maand vol taal, cultuur en ontmoeting

WESTERWOLDE – Op 1 maart 2026 start de Dieverdoatsiemoand. In deze maand staan de Grunneger en Westerwolder taal en cultuur centraal.
Dieverdoatsiemoand vervangt de Westerwolder Weke. Nu hebben inwoners, verenigingen en organisaties in plaats van één week, de hele maand maart de tijd om activiteiten te organiseren en samen een gevarieerd programma te maken.
Samen cultuur beleven
Wethouder Giny Luth, ambassadeur van streektaal en cultuur, benadrukt hoe belangrijk deze maand
is voor de gemeenschap: “Door een hele maand uit te trekken voor onze taal en onze gebruiken,
brengen we inwoners dichter bij elkaar. Jong en oud vieren samen waar we vandaan komen en wie we zijn. Dieverdoatsiemoand is van én voor Westerwolders en dat maakt het zo bijzonder.”
Start Dieverdoatsiemoand
Op 1 maart begint de Dieverdoatsiemoand met een Grunneger Dainst in de Loosterkerk in Vriescheloo. Deze dienst is volledig in het Gronings. Hiermee start een maand vol verhalen, muziek en ontmoeting in de Groninger taal en cultuur.
Laidjesfestival: kinderen laten de streektaal klinken
Het Laidjesfestival is eens in de twee jaar. Leerlingen uit de hoogste groepen van basisscholen in
Westerwolde zingen die avond liedjes in het Gronings. De kinderen oefenen de liedjes in de weken
voor het festival met Alex Vissering en Olaf Vos. Op de avond zelf zingen de kinderen samen met de
band de gelegenheidsband de Grunnies. Zo maken zij samen een feestelijke avond. Het Westerwolds
Laidjesfestival is op 6 maart en alleen voor genodigden. Alle inwoners van Westerwolde kunnen het
festival live bekijken via Groningen1.
Programma Dieverdoatsiemoand
Inwoners vinden het actuele programma op www.westerwolde.nl/dieverdoatsiemoand. Hier kunnen zij
ook hun activiteit aanmelden. Met Dieverdoatsiemoand laat Westerwolde zien dat de gemeente trots
is op de Groninger en Westerwolder taal en cultuur. De maand is onderdeel van Meertmoand
Streektoalmoand. In deze maand is in heel Groningen extra aandacht voor streektaal en streekcultuur.
Bron: Gemeente Westerwolde