Merle Boels van CBS de Rank Onstwedde winnaar voorleeswedstrijd Stadskanaal

STADSKANAAL – Gisteren heeft Merle Boels van CBS de Rank uit Onstwedde de voorleeswedstrijd van de scholen in Stadskanaal gewonnen.
De wedstrijd vond in het vernieuwde pand, waarin de Bibliotheek en Museum van de Streek samen onderdak hebben, plaats. Schoolkampioenen van 11 basisscholen uit de gemeente Stadskanaal deden mee aan deze gemeentelijke ronde. De jury, gevormd door Helen Kämink, Truus Smit en Klaas Pals, besliste wie de winnaar werd en door mag naar de halve finale op 18 maart in Winschoten.
Het niveau was hoog vond de jury. Uiteindelijk kreeg Merle Boels van CBS de Rank uit Onstwedde de meeste punten. Zij las voor uit een boek van Saskia en Jeroen van Jaap ter Haar.
Foto’s: Ariena Pas, Bibliotheek Stadskanaal