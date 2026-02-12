Toon Hermans Huis biedt extra ondersteuning bij kanker

HOOGEVEEN – Vrijwilligers van het Toon Hermans Huis in Hoogeveen bieden sinds kort extra ondersteuning aan mensen die geraakt zijn door kanker. Dat gebeurt vanuit ziekenhuislocatie Bethesda van Treant in Hoogeveen.
Vanaf 9 februari zijn iedere maandagmiddag van 13:00 tot 15:30 uur speciaal opgeleide vrijwilligers van het Toon Hermans Huis aanwezig in de centrale hal van Bethesda. Zij bieden patiënten en hun naasten laagdrempelig psychosociale ondersteuning.
Door de samenwerking tussen Treant en het Toon Hermans Huis wordt de psychosociale ondersteuning al in een vroeg stadium van het zorgtraject toegankelijk gemaakt. De aanwezigheid van de vrijwilligers vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de medische behandelingen die binnen Treant worden verleend.
Vrijwilligers van het Toon Hermans Huis zijn er voor patiënten én hun naasten, zonder afspraak en zonder drempels. Soms gaat het over de ziekte, soms over het dagelijks leven, of is er behoefte aan een luchtig gesprek.
Het Toon Hermans Huis in Hoogeveen is een zogenoemd IPSO-centrum voor leven met en na kanker. Bezoekers kunnen daar terecht voor ontmoeting, lotgenotencontact en activiteiten die bijdragen aan herstel, ontspanning en balans. Treant sluit zich met deze samenwerking aan bij een landelijke beweging waarin ziekenhuizen en IPSO-centra elkaar versterken. Door het bieden van informele zorg in het ziekenhuis wordt de bekendheid met dit type ondersteuning vergroot en de stap naar een centrum als het Toon Hermans Huis kleiner.
Sigrids Garden
De samenwerking tussen Treant en het Toon Hermans Huis is te vergelijken met die met Sigrids Garden in Emmen. Sinds juni 2025 zijn iedere dinsdag- en inmiddels ook donderdagmiddag vrijwilligers in het Emmer ziekenhuis aanwezig.
Bron: Treant