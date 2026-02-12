Verdachte (auto)branden Stadskanaal aangehouden

STADSKANAAL – De politie heeft deze week een verdachte van (auto)branden in Stadskanaal aangehouden.
De verdachte is een 34 jarige inwoner van Stadskanaal. Hij wordt in het verband gebracht met meerdere autobranden en brandstichtingen bij onder anderen garageboxen die in 2024 en 2025 in Stadskanaal plaats vonden. Het veiligheidsgevoel van de inwoners van Stadskanaal werd erg op de proef gesteld. Burgemeester Klaas Sloots liet vorig jaar zelfs beveiligingscamera’s plaatsten. Het is niet bekend hoe de politie de verdachte op het spoor is gekomen.
De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft besloten dat de man veertien dagen langer vast moet blijven zitten. Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland kan op dit moment nog geen uitspraken doen over bij hoeveel branden de verdachte mogelijk betrokken kan zijn. Het onderzoek is nog in volle gang, meldt het O.M.
Bron: O.M.