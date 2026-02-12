Video: Belangstelling én vragen over Nedersaksenlijn tijdens bijeenkomst in Ter Apel

TER APEL – De plannen voor de Nedersaksenlijn zorgen in de regio voor zowel enthousiasme als vragen. Tijdens een informatiebijeenkomst in Bibliotheek Ter Apel konden inwoners zich laten informeren over de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen, Emmen en Twente.
Volgens projectmanager Jiska Kazius van ProRail wordt het project overwegend positief ontvangen, al leven er ook zorgen. “Veel mensen zijn blij met de ontwikkeling, maar we begrijpen dat er vragen zijn, bijvoorbeeld van inwoners en ondernemers die mogelijk met het tracé te maken krijgen. Daarover willen we in gesprek.”
Bezoekers kregen uitleg over het mogelijke traject en toekomstige stations. De komende jaren wordt verder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en invulling van de spoorlijn, die de bereikbaarheid van Noordoost-Nederland moet verbeteren.
Wanneer de Nedersaksenlijn daadwerkelijk wordt aangelegd, is nog niet bekend.
Malou Vos