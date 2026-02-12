Voorjaarsvakantie vol activiteiten bij Jongerencentrum ’t Spoor

WINSCHOTEN – Tijdens de voorjaarsvakantie hoeven jongeren zich geen moment te vervelen. Jongerencentrum ’t Spoor in Winschoten organiseert op 24, 25 en 26 februari drie dagen lang gratis activiteiten voor verschillende leeftijden. Van bingo tot graffiti en gamen, elke dag staat er iets anders op het programma.
Op dinsdag 24 februari is er een Bingo-avond voor jongeren vanaf 12 jaar, van 19.30 tot 21.30 uur.
Woensdag 25 februari staat volledig in het teken van creativiteit met twee graffitiworkshops onder leiding van “Wij Maken Graffiti”. In de middag van 14.00 tot 16.00 uur voor groep 6, 7 en 8 en in de avond van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren vanaf 12 jaar.
De week wordt afgesloten op donderdag 26 februari met een GameNight voor 12+, eveneens van 19.30 tot 21.30 uur.
Alle activiteiten zijn gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan eenvoudig via WhatsApp, Snapchat of een DM naar jongerencentrum ‘t Spoor via 06 119 206 77.
Met dit vakantieprogramma wil Jongerencentrum ’t Spoor jongeren een laagdrempelige en gezellige plek bieden om elkaar te ontmoeten, nieuwe dingen te proberen en samen een leuke vakantie te beleven.
Meer informatie en updates zijn te vinden via de social media kanalen en website van Jongerencentrum ’t Spoor.
Bron: Ate Zijlstra