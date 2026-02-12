VriendenLoterij en Nationaal Fonds voor de Sport lanceren fonds voor maatschappelijke initiatieven in voetbal

GRONINGEN, REGIO – De eerste 40.000 euro uit VriendenLoterij FanFonds is voor FC Groningen in de Maatschappij.

De VriendenLoterij en het Nationaal Fonds voor de Sport lanceren het VriendenLoterij FanFonds: een nieuw stimuleringsfonds waar voetbalorganisaties in Nederland een bijdrage kunnen aanvragen voor maatschappelijke projecten. Het fonds biedt financiering voor initiatieven waarbij voetbal wordt ingezet als middel om mensen samen te brengen en de fysieke, mentale en sociale gezondheid van voetbalfans te verbeteren. De VriendenLoterij stelt de komende jaren een substantieel bedrag beschikbaar. Voor 2026 is er een budget van 2 miljoen euro.

Sinds 2005 zet de VriendenLoterij zich samen met clubs in om de maatschappelijke kracht van voetbal te ontwikkelen. Daarvoor is structurele aandacht en financiering nodig. Daarom lanceren de VriendenLoterij en het Nationaal Fonds voor de Sport het VriendenLoterij FanFonds. Dit nieuwe fonds steunt en stimuleert initiatieven die via de kracht van voetbal bijdragen aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van voetballiefhebbers. Zowel betaaldvoetbalorganisaties als amateurclubs kunnen een bijdrage aanvragen. Het Nationaal Fonds voor de Sport is verantwoordelijk voor de organisatie van het fonds.

Lydi Siebers, managing director VriendenLoterij: “Al jarenlang zetten we ons binnen het voetbal in voor maatschappelijke impact. Met het VriendenLoterij FanFonds geven we daar een extra impuls aan. Met de maatschappelijke uitdagingen die er in de samenleving spelen zoals mentale gezondheidsproblemen, polarisatie en kansenongelijkheid, kan voetbal een positieve bijdrage leveren. Deze eerste schenking aan FC Groningen in de Maatschappij is een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is wanneer sport, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen. Hopelijk volgen er nog vele mooie voorbeelden, van amateurverenigingen tot profclubs.”

Meer dan sport

Met het nieuwe VriendenLoterij FanFonds willen de loterij en het Nationaal Fonds voor de Sport nadrukkelijk laten zien dat voetbal veel meer is dan sport. Juist aan de maatschappelijke kant van het voetbal ligt een groot potentieel. In vergelijking met kunst en cultuur kent sport weinig geefgelden van fondsen, erfenissen en legaten (Geven in Nederland, 2023).

Cees Juffermans, directeur Nationaal Fonds voor de Sport: “Te veel mensen met een sociale, mentale of fysieke achterstand staan nog aan de zijlijn. Sport, en zeker voetbal, kan juist voor hen het verschil maken. Met het VriendenLoterij FanFonds ondersteunen we daarom concrete maatschappelijke projecten die via de kracht van voetbal werken aan mentale en fysieke gezondheid, participatie en verbinding. Het Nationaal Fonds voor de Sport zorgt daarbij voor focus, kwaliteit en uitvoering. Minder praten, meer doen. Door samen op te trekken, kunnen we sneller handelen en meer mensen bereiken.”

Eerste schenking aan stichting FC Groningen in de Maatschappij

Het VriendenLoterij FanFonds is laagdrempelig opgezet en bedoeld voor maatschappelijke projecten, georganiseerd door stichtingen en vereniging die gericht zijn op voetbal, eventueel in samenwerking met lokale partners zoals andere sportclubs, scholen, zorgorganisaties of welzijnsinstellingen. Organisaties kunnen zelf aangeven welk maatschappelijk vraagstuk zij willen aanpakken en hoe zij daarbij voetbal inzetten als verbindend middel. Stichting FC Groningen in de Maatschappij ontving de eerste 40.000 euro voor FC Groningen Participeert, een 12-weeks sportprogramma voor statushouders in samenwerking met de andere Groningse topsportclubs Donar en Lycurgus. Via voetbal, volleybal en basketbal werken deelnemers aan gezondheid, taal, sociale verbinding en zelfredzaamheid.

Simon Cageling, manager FC Groningen in de Maatschappij: ”Als Stichting FC Groningen in de Maatschappij zetten we ons in voor een fitter, vitaler en socialer Noord-Nederland waarbij individuele gezondheid wordt verbeterd en de sociale cohesie binnen de gemeenschap wordt versterkt. We zijn blij dat we dankzij deze bijdrage van het VriendenLoterij FanFonds een nieuw programma kunnen starten voor een groep die meer aandacht verdient in onze regio. Door sport als middel in te zetten, kunnen we aantoonbaar bijdragen aan een beweegrijke- en energieke toekomst voor iedereen en versnellen we het proces van inburgering en participatie van statushouders.”

Aanvragen

De komende jaren stelt de VriendenLoterij een substantieel bedrag beschikbaar voor het VriendenLoterij FanFonds. Zowel de maatschappelijke stichtingen van betaalde voetbalclubs, als stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk met voetbal als hoofddoelstelling kunnen een aanvraag indienen via FindNFund. Er kan het hele jaar door een aanvraag worden ingediend vanaf een minimumbedrag van 5.000 euro. Iedere aanvrager ontvangt binnen 120 dagen een reactie.

