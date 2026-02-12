Warm luisterconcert van zanger/pianist Roon Staal in Bourtange

BOURTANGE – In het nieuwe jaar reist zanger en pianist Roon Staal door Nederland met 20 intieme luisterconcerten. Op donderdag 5 maart om 20.00 uur geeft hij een optreden in de Hervormde Kerk in Bourtange, een locatie waar akoestiek en sfeer samenkomen. Zijn muziek raakt, verstilt en nodigt uit om even los te komen van de dagelijkse drukte.
Een stem die blijft hangen
Staal is al meer dan 25 jaar actief als singer-songwriter en heeft een trouw en groeiend publiek opgebouwd. Zijn warme, heldere tenorstem en verfijnde pianospel vormen het hart van zijn concerten. Liedjes worden afgewisseld met persoonlijke verhalen en anekdotes, waardoor de afstand tussen artiest en publiek verdwijnt.
Van Hollywood tot Art Garfunkel
Al vroeg in zijn carrière kreeg Staal een studiocontract in Hollywood. Kort daarna werd zijn talent ontdekt door Art Garfunkel van Simon & Garfunkel. De twee raakten bevriend en Staal verzorgde de openingsact van Garfunkels Europese tour. Garfunkel spreekt met bewondering over Staal en roemt zijn bijzondere stemgeluid.
Van grote podia naar intieme setting
Staal stond ook op grote podia in musicals zoals Les Misérables, Tommy, Rembrandt en Petticoat, waarvoor hij werd genomineerd voor een Musical Award. Tegenwoordig kiest hij bewust voor kleinschalige concerten, waar muziek en ontmoeting centraal staan.
Eigen liedjes en herkenbare klassiekers
Tijdens de concerten brengt Staal een mix van eigen nummers en bekende klassiekers, die hij op geheel eigen wijze vertolkt. Denk hierbij aan Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel), Across The Universe (The Beatles) en I Have a Dream (ABBA), naast eigen composities als Nog Elke Dag, Weet Waarom Je Leeft en The Garden of Light. De sfeer is warm en aandachtig en de tijd lijkt heel even stil te staan.
Informatie en reserveren
Laat u meevoeren door de intieme muziek van Roon Staal. Alle informatie over het concert en zijn repertoire vindt u op www.roonstaal.com.
Bron: Renate van der Laan
Foto’s: Kenneth Stamp