Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zondag 22 februari Ontdek grensverhalen van Bourtange

12:30 uur – 15:30 uur Bourtangerveld W. Lodewijkstraat 33 Bourtange

Struin met gidsen van Het Groninger Landschap langs de historische grens van Bourtange. Je volgt oude paden, zoekt naar verdwenen en nog bestaande grenspalen en hoort verhalen over het bijzondere verleden van dit gebied. Hoogtepunt is de Bentheimer grenspaal uit 1784, een uniek stukje erfgoed. De wandeling start bij Museum Terra Mora in de Vesting, waar de gidsen je opwachten. Een mooie tocht door het grensgebied vol geschiedenis.

Zondag 22 februari Wandelrondje Leinwijk

13:30 uur – 15:00 uur Parkeerplaats Paviljoen De Leine Meerweg 62a, 9606 PP Kropswolde

Een korte wandeling van 3 km die perfect past bij deze tijd van het jaar. Je loopt langs de nieuw ingerichte rietoevers van het Zuidlaardermeer richting de uitkijkpost. Vanaf hier heb je een mooi overzicht over Leinwijk en Wolfsbarge. Onderweg kijk je welke vogels zich laten zien. De bever houdt zich waarschijnlijk schuil, maar zijn sporen zijn hier vaak goed zichtbaar.



Woensdag 25 februari Vogelhuisjes schilderen en je eigen vogelkijker maken

13:30 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

De lente komt eraan – tijd om iets moois te maken voor onze gevleugelde vrienden! Schilder je eigen vogelhuisje in de vrolijkste kleuren, of bouw en versier je eigen vogelkijker om vogels van dichtbij te bewonderen. Met verf, fantasie en een beetje geduld maak jij iets unieks voor in de tuin of op het balkon. Benieuwd welke vogels straks in jouw huisje komen wonen? Vraag het gerust tijdens de workshop, we vertellen graag meer over de bewoners van de Dollard!.



Woensdag 25 februari Voorjaarsdoemiddag met nestkastjes en insectenhotels maken

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Kom een nestkastje timmeren of een insectenhotel maken. Zo helpen we de natuur een handje! De lente staat weer voor de deur. Timmer en knutsel een eigen nestkastje of insectenhotel en hang ze thuis op. Door nestkastjes en insectenhotels te plaatsen, helpen wij vogels en insecten een handje. Vanaf 7 jaar.



Vrijdag 27 februari Unieke sterrenkijkavond bij Bezoekerscentrum Dollard

19:00 uur – 21:00 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Deze avond kun je boven de Dollard een zeldzaam astronomisch schouwspel bewonderen. Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond en Het Groninger Landschap organiseren een sterrenkijkavond, ver weg van storend licht. Bij helder weer verschijnen zeven planeten op een rij, met de dwergplaneet Ceres erbij. Zo’n samenstand is uitzonderlijk; wie deze mist, moet wachten tot januari 2027. Buiten staan professionele telescopen klaar om de hemel van dichtbij te bekijken. Binnen kun je unieke opnamen zien en wordt verteld over het universum en de telescopen.



Zondag 1 maart Wintergasten en overwinteraars nabij het Zuidlaardermeer

13:30 uur – 15:30 uur Parkeerplaats naast Beachclub Vifero Strandweg 4,

9606 PR Kropswolde

Fiets je mee? (ongeveer 10 km) Door de prachtige Kropswolderbuitenpolder naar de Westerbroekstermadepolder. Onderweg zijn er allerlei vogels te spotten. Diverse eendensoorten, ganzen, mogelijk ook roofvogels zoals de buizerd (of zelfs een zeearend) en beversporen… dus goed opletten op aangeknaagde bomen. We lopen dan een stukje (ongeveer 1 km) naar de vogelkijkhut de Kiekhorn voor nog meer moois.



Maandag 2 maart Lezing: Oude Fruitrassen in een nieuw daglicht

19:30 uur – 21:30 uur Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Ontdek de rijke geschiedenis van onze fruitrassen tijdens een inspirerende lezing door de Noordelijke Pomologische Vereniging. Spreker Tammo Katuin neemt je mee in het verhaal van hoe veel van onze huidige fruitrassen zijn ontstaan uit hun wilde voorouders. Welke oude rassen verdienen het om opnieuw geplant en gekoesterd te worden? En hoe ga je op een moderne, duurzame manier om met gewasbescherming? Tammo biedt nieuwe inzichten en praktische kennis waar zowel liefhebbers als hobbytelers hun voordeel mee kunnen doen. Een waardevolle bijeenkomst voor iedereen met een passie voor fruit, natuur en historie!

Bron: Het Groninger Landschap