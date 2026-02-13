Betoverende showavond “Winter Wonderland” in Manege de Driesporen

ONSTWEDDE – Op zaterdag 21 februari verandert de manege in een magisch Winter Wonderland tijdens een spectaculaire showavond vol sneeuw, sfeer en indrukwekkende paardenshows.
Bezoekers worden meegenomen op een onvergetelijke reis door een betoverende winterwereld, gebracht door enthousiaste ruiters en hun prachtige paarden.
Achter de schermen werkt een fantastisch team van maar liefst 80 vrijwilligers samen om deze bijzondere avond mogelijk te maken. Dankzij hun inzet belooft het een evenement te worden voor jong en oud.
De show begint om 18.00 uur en duurt tot circa 20.15 uur. De entree is gratis en iedereen is van harte welkom.
Aangezien de manege niet verwarmd is, wordt bezoekers aangeraden warme kleding te dragen. Als extra winterse verrassing ontvangt iedere bezoeker bij binnenkomst een bon voor gratis koffie, thee of ranja.
Samen maken we er een onvergetelijke winteravond van!
Manege De Driesporen, Wessinghuizerweg 4b in Onstwedde.
Bron: Bé Wilzing