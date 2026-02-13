Bluesmuzikant B.J. Hegen (83) overleden

ANNEN – Bluesmuzikant B.J. (Berend Jan) Hegen is overleden. Dat maakte zijn dochter bekend via Facebook. Hegen is 83 jaar geworden.
Eind jaren zeventig richtte hij de B.J. Hegen Bluesband op. De band bestond uit Bé Hegen (zang, gitaar en bluesharp), Jan Warntjes (piano), Frans Többen (bas) en Henk van der Veen (drums). Met hun kenmerkende geluid bracht de formatie authentieke, gepolijste Chicago blues naar podia in de regio en daarbuiten.
Nog in augustus 2025 trad de band op. De laatste tijd ging de gezondheid van Hegen echter achteruit. Hij kampte met zware longontstekingen.
Naast zijn werk als muzikant was Hegen ook actief als kunstschilder en cartoonist. Met zijn overlijden verliest de regio een markante en veelzijdige artiest.