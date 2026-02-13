CDA Westerwolde presenteert verkiezingsprogramma 2026–2030

WESTERWOLDE – Met trots presenteert CDA Westerwolde het verkiezingsprogramma voor de periode 2026–2030. Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met dorpsverenigingen, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. “We zijn met veel mensen in gesprek gegaan, hebben ideeën opgehaald en geluisterd naar zorgen,” zegt lijsttrekker Harm-Jan Kuper. “Het resultaat is een herkenbaar en realistisch programma voor een sterk en leefbaar Westerwolde.”
Wat we samen hebben bereikt
De afgelopen vier jaar heeft CDA Westerwolde meegebouwd aan een stabiel gemeentebestuur. In die periode zijn er belangrijke resultaten geboekt.
- Er liggen plannen voor honderden nieuwe woningen, waarvan al veel zijn gerealiseerd.
- Door actief grondbeleid heeft de gemeente zelf grond verworven, kavels uitgegeven en locaties bouwrijp gemaakt.
- Het onderhoudsniveau van openbare ruimte en gebouwen is structureel verbetert.
- Zwembad De Barlage is structureel behouden en geborgd in de begroting
- De bouw van minimaal 125 extra sociale huurwoningen is veiliggesteld via afspraken met woningcorporatie Acantus.
- Het Centrumplan voor Ter Apel ligt klaar en uitvoering start binnenkort.
- Er is een participatiegids vastgesteld en welstandsbeleid wordt vernieuwd.
- De financiën zijn op orde, zonder extra lastenstijging buiten inflatiecorrectie.
- Er is fors geïnvesteerd in leefbaarheid, onder meer via het fonds Leefbaar Ter Apel.
- Een nieuw bedrijventerrein in Ter Apel is in ontwikkeling en de voorbereidingen voor de Nedersaksenlijn zijn in volle gang.
“We zijn nog niet klaar,” zegt Kuper. “We willen doorgaan met bouwen aan betaalbare woningen, sterke dorpen en een toekomstbestendige gemeente.”
Tien speerpunten uit het verkiezingsprogramma:
- Betaalbaar wonen in álle dorpen – ruimte voor starters, senioren, en nieuwe woonvormen.
- Sterke dorpen en noaberschap – extra ondersteuning van dorpsraden, verenigingen en vrijwilligers.
- Goede zorg dichtbij huis – met aandacht voor mantelzorg en respijtzorg.
- Ondersteuning voor jeugd en verenigingen – inclusief een verenigingsondersteuner en toekomst voor het voortgezet onderwijs.
- Actief grondbeleid voortzetten – voor regie, snelheid en kwaliteit in woningbouw.
- Bereikbaarheid verbeteren met de Nedersaksenlijn – inclusief goede busverbindingen naar alle kernen.
- Leefbaar en veilig Ter Apel – nieuwe afspraken met het COA alleen bij harde garanties.
- Duurzaam en groen – investeren in energiezuinige woningen, landschap en schoon openbaar groen.
- Ruimte voor (agrarische)ondernemers en toerisme – ook door samenwerking over de grens met Duitsland.
- Verantwoord financieel beleid – geen lastenverhoging buiten inflatie en duidelijke keuzes in nieuw beleid.
Het volledige programma kan gedownload worden via: www.cda.nl/groningen/westerwolde/
Bron: Erik Wubs
Foto’s: Metha Eikens