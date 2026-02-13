Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag, de Dieverdoatsie agenda en een verhoal van Margriet van de bibliotheek. Gast is René de Roo, muzikant en zanger dai net 4 aigen nummers opnomen hef, woarvan ook n Grunnegstoalege.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Geert Smit. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, spreekt hij met Julia Siebring één van de winnaars van de Westerwolder Voorleeswedstrijd, Gea von Henning vertelt over de Carnaval Roller Disco Party in Winschoten, een vertegenwoordiger van VV Westerwolde vertelt over de informatieve scheidsrechters-avond komende woensdag en Bram Willems van de De Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen vertelt over de gezamenlijk plantdag in Oldambt en Westerwolde.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Voor de frequenties klik HIER.