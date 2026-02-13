Doe FF Lief! bij RSG Ter Apel

TER APEL – De afgelopen dagen organiseerde de werkgroep Gezonde School van RSG Ter Apel een mooie en leerzame themaweek.
Er werd in deze week, ‘Doe FF Lief!’ genaamd, vooral aandacht besteed aan de onderwerpen ‘sexting’ en ‘online gedrag’. Op maandag speelde theatergroep De Steeg, in het Boschhuis, de indrukwekkende voorstelling ‘Geh@ckt’, voor alle derde klassen.
Dinsdag werden leerlingen en personeel getrakteerd op heerlijke pancakes, in de vorm van een hart.
Op donderdag en vrijdag gaf Celine van bureau HALT voorlichting aan alle tweede klassen. En ook speelde theatergroep Smoar heftige scènes over de gevolgen van sexting (verspreiden van naaktfoto’s) en werd dit vervolgens nabesproken met de leerlingen van klas 1.
Vrijdag was er in de kantine weer de traditionele Love-Room, waar iedereen met vrienden/vriendinnen op de foto kon gaan en waar de jongerenwerkers van
Welzijn Westerwolde aanwezig waren om allerlei prangende vragen over bijvoorbeeld voorbehoedmiddelen te beantwoorden.
Het was weer een geslaagde Week van de Liefde!
Bron en foto’s: Marian Fischer