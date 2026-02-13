Gewonden bij aanrijding Oude Pekela

OUDE PEKELA – Bij een aanrijding op de provinciale weg N367 zijn vanmorgen twee personen gewond geraakt.
Het ongeval vond vanmorgen rond 08.10 uur plaats. Er kwamen vier auto’s met elkaar in botsing. Eén van de wagens kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. Volgens RTV Noord raakten twee personen gewond.
De weg is enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.
Finsterwolde
Ook bij de Freyabrug in Finsterwolde vond vanmorgen rond half acht een ongeval plaats. Daar werd een fietser door een auto aangereden. Er is één persoon in een ambulance gecontroleerd. Of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was, is niet bekend. (Bron: 112groningen)