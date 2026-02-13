Juwelier Groningen slachtoffer van inbraak

GRONINGEN – Donderdagnacht is tussen 03.00 en 04.00 uur bij de Lucardi aan de Dierenriemstraat in winkelcentrum Paddepoel te Groningen ingebroken. Hierbij werd een grote hoeveelheid aan sieraden meegenomen.
De politie zoekt getuigen van de inbraak. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van personen en/of voertuigen die zich rond dit tijdstip in deze omgeving ophielden?
Bel dan 0900-8844
Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem?
Bel dan 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem
Vermeld hierbij het zaaknummer: 2026037387
Ziet u sieraden die online worden aangeboden, maar vertrouwt u het niet of bied de aanbieder meerdere sieraden aan.
Meld dit dan ook bij de politie zodat ze onderzoek kunnen doen.