DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Op woensdag 11 februari vond tussen 14:45 en 16:45 uur op een parkeerplaats aan de Marienstraße, vlakbij huisnummer 26 in Meppen, een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Volgens de huidige informatie stond een Volkswagen T-Cross op de parkeerplaats bij de voormalige gymzaal van de Marienschule correct geparkeerd. Een onbekende bestuurder is tijdens het parkeren of wegrijden tegen het linker voorspatbord gebotst. De schade wordt op enkele honderden euro’s geschat. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de bestuurder worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

Gisteren vond tussen 8:05 en 10:00 uur op de Burgstraße in Meppen een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een blauwe BMW iX3 stond geparkeerd op de parkeerplaats links van een fietsenwinkel. Toen de eigenaar naar zijn auto terugkeerde, ontdekte hij meerdere krassen op de linker wielkast. De verantwoordelijke bestuurder, die nog onbekend is, is na de aanrijding gevlucht. De geschatte materiële schade bedraagt ​​circa € 4.500. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.

Haren

Tussen woensdag 19.25 en donderdag 02.00 uur is bij een pand aan de Langen Straße in Haren een poging tot inbraak gedaan. De dader probeerde via een nooduitgang aan de achterzijde van het gebouw binnen te komen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren 05932/72100.

Niederlangen

Tussen 12 en 22 januari vonden bij de staatsbossen van Nedersaksen (bosbeheer Ankum) meerdere vernielingen plaats. Onbekende daders stalen de zitplanken van in totaal vier jachtschuilhutten. Daarnaast werden jachtactiviteiten herhaaldelijk verstoord. De daders reden luid toeterend in een donkere, mogelijk blauwe, bestelbus in de omgeving van het jachtgebied. De politie van Lathen verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over de misdrijven of het beschreven voertuig contact op te nemen via 05933/924570.

Bunde

Om 17.10 uur heeft het grensoverschrijdend politieteam gisteren in Bunde een 32 jarige Oekraïner aangehouden. Hij bestuurde een auto die kort daarvoor de grens was gepasseerd. De man stond gesignaleerd omdat hij nog een boete van 1.800 euro had openstaan. Deze kreeg hij opgelegd wegens het onder invloed besturen van een auto, het verlaten van de plaats van een ongeval en het rijden zonder rijbewijs. Doordat hij de boete meteen voldeed hoefde hij niet drie maanden in de gevangenis doorbrengen. Er werd echter opnieuw een strafvervolging ingesteld. De man beschikt nog steeds niet over een rijbewijs en zijn auto is niet verzekerd. Hij moest de wagen laten staan, maar mocht zijn reis vervolgen.

A31/Weener

Gisteren voerde de politie op de parkeerplaats Rheiderland aan de A31 een controle uit, die specifiek gericht was op vracht- en personenvervoer. Er werden diverse overtredingen, waarvan enkele ernstig, geconstateerd. Tijdens een controle van een touringcar met passagiers constateerden agenten dat de 46-jarige chauffeur geen geldig rijbewijs had. Bovendien was zijn verplichte beroepsrijbewijs verlopen. De chauffeur mocht zijn reis niet vervolgen. Nadat hetbedrijf een vervangende chauffeur had geregeld, mocht de reis naar Norddeich worden voortgezet.

Ook bleek de lading van een vrachtwagen met open laadbak onvoldoende vastgezet te zijn. Agenten constateerden dat de twee zeilmasten die werden vervoerd slechts met plakband waren vastgemaakt. Behalve twee spanbanden had de chauffeur geen andere geschikte bevestigingsmiddelen. Bovendien stak de lading te ver uit. De chauffeur mocht zijn reis niet vervolgen. Er werden procedures tot inbeslagname gestart.

Tijdens een routinecontrole van een bedrijfsbus werd vastgesteld dat de 60-jarige bestuurder onder invloed van alcohol was. Een vrijwillige ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 1,81 promille uit. Daarop werd een bloedmonster afgenomen en het rijbewijs ingetrokken. Er werd een strafprocedure tegen de bestuurder gestart.

De agenten constateerden in totaal 58 overtredingen, die dienovereenkomstig werden afgehandeld.

Bron/foto’s: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland