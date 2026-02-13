Marije uit Groningendoet mee aan Project Dans

GRONINGEN – De zoektocht naar de beste allround danser van Nederland begint vanaf maandag 2 maart. Project Dans keert terug op NPO 1 en Marije (23) uit Groningen is één van de twaalf danstalenten die alles op alles zetten om zich te bewijzen. In het nieuwe seizoen strijden zij in De Vorstin in Hilversum om de titel Beste allround danser van Nederland.
In Project Dans staat elke aflevering één dansstijl centraal. De kandidaten krijgen les van toonaangevende choreografen, onder wie Gino Jagessar (funk), Koen & Roemjana (latin), Carlton Marks Walden (hiphop), Isabelle Beernaert (modern), Euvgenia Parakhina (ballroom), Virgil Moreno (commercial dance) en Tara Masimer (jazz). Met coaches Natascha Dejong en Nicholas “Shaker” Singer werken zij aan techniek, timing en karakter.
De optredens worden beoordeeld door een vaste jury met drievoudig Europees- en drievoudig wereldkampioen hiphop Jennifer Romen en internationaal balletdanser en choreograaf Rinus Sprong, aangevuld met een publieksjury en de choreograaf van die week.
De winnaar mag zich de Beste allround danser van Nederland noemen en krijgt een rol in de nieuwste voorstelling van ISH Dance Collective.
Project Dans staat onder leiding van presentator Redo en is een programma van de makers van Project Rembrandt.
Uitzending: Project Dans is vanaf maandag 2 maart om 20:30 uur te zien bij de NTR op NPO 1.
Bron: NTR