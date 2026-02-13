Nieuwe Stap in Samenwerking Oost-Groningen

OOST GRONINGEN – De vijf Oost-Groninger gemeenten (Oldambt, Westerwolde, Pekela, Veendam en Stadskanaal) willen de komende jaren intensief blijven samenwerken aan de brede welvaart in Oost-Groningen. De specifieke opgaven in de regio Oost-Groningen, zoals intergenerationele armoede en beperkte kansen op de arbeidsmarkt, vragen om langdurig en gezamenlijk investeren in Oost-Groningen. Met het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling ‘Samenwerking Oost-Groningen’ zetten de gemeenten verdere stappen in het professionaliseren van de regionale samenwerking, die reeds een lange voorgeschiedenis kent.
Gezamenlijke visie; Masterplan Oost-Groningen
Veel maatschappelijke opgaven zijn in Oost-Groningen groter dan in andere regio’s, of hebben meer impact. De specifieke opgaven in de regio Oost-Groningen, zoals: intergenerationele armoede, vergrijzing en ontgroening, beperkte kansen op de arbeidsmarkt en een lagere levensverwachting, vragen om langdurig en gezamenlijk investeren in de regio. De gemeenten hebben in 2024 een gezamenlijk Masterplan Oost-Groningen opgesteld voor de brede welvaart. Het doel is om binnen één generatie de brede welvaart in de regio Oost-Groningen te verbeteren en op te trekken tot het landelijke gemiddelde in 2055. De ambities en doelstellingen vanuit het Masterplan zijn vertaald in concrete plannen, die o.a. zijn opgenomen in de Regio Deal Oost-Groningen.
Regio Deal Oost-Groningen I en II
De Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en Regio met als doel de brede welvaart in de regio te verbeteren. Van 2020 t/m 2025 liep de eerste Regio Deal Oost-Groningen. Deze Deal heeft een impuls gegeven aan de brede welvaart in de regio. De gezamenlijke investering van dertig miljoen euro in het ontwikkelen van methodes en projecten hebben zichtbare resultaten opgeleverd. Een groot aantal projecten die dankzij Regio Deal Oost-Groningen werden opgezet en uitgerold, kunnen inmiddels dan ook rekenen op langdurige financiering vanuit de sociale agenda van Nij Begun. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Tijd Voor Toekomst (de verlengde schooldag), Route Rubicon, De Boeg, 2BE Oost-Groningen, Welzijn op Recept, en JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). Inmiddels is een tweede Regio Deal Oost-Groningen gesloten waarvan de uitvoering dit jaar van start is gegaan. Deze zet in op het bestrijden van intergenerationele armoede en de gevolgen hiervan (op werk, opleiding, inkomen en gezondheid) en op het verkleinen van kansenongelijkheid. Het Rijk, de provincie Groningen en de vijf gemeenten investeren vanuit deze tweede Deal t/m 2028 gezamenlijk 25 miljoen euro in innovatieve projecten met impact voor de inwoners van Oost-Groningen.
Nieuwe stap in samenwerking
Nu de regio samen met uitvoeringspartners intensief verder blijft werken aan de brede welvaart in Oost-Groningen zijn onderlinge afspraken noodzakelijk en willen de gemeenten de samenwerking verder professionaliseren. Hiervoor gaan de gemeenten de gemeenschappelijke regeling “Samenwerking Oost-Groningen “aan. Daarnaast is een gezamenlijk Regiobureau Oost-Groningen ingericht om de uitvoering van de plannen en projecten op het gebied van brede welvaart vanuit het Masterplan Oost-Groningen, waaronder de Regio Deal Oost-Groningen II, te coördineren.
Bron: Regiobureau Oost-Groningen