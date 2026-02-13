Oosterstraat Blijham wordt afgesloten

Foto: Hilvert Huizing
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

BLIJHAM – Vanwege werkzaamheden wordt de Oosterstraat in Blijham afgesloten.

Volgens de site Melvin wordt de weg afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden beginnen 18 februari.

Foto’s: Hilvert Huizing

