Opname kerkdienst vanuit de Chr. Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 8 februari heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een kerkdienst vanuit de Chr. Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela.
Voorganger: Ds. Kortleven
Schriftlezing: Genesis 3 (HSV)
Thema: “Wat is zonde”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 15 februari uitgezonden en maandagavond 16 februari om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs