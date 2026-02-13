Prachtige Groningse muziek van de Troebadoers in vanBeresteyn

VEENDAM – Op vrijdag 20 februari staan de Troebadoers op het podium van theater vanBeresteyn. Ondanks soloprojecten, bandjes en volle agenda’s kunnen de Grunneger Troebadoers Jan Henk de Groot, Edwin Jongedijk en Alex Vissering niet zonder elkaar.
Hun liedjes die het leven weerspiegelen, de perfecte harmonie van hun stemmen en hun kenmerkende droge Groningse humor maken elk optreden tot een feest van herkenning.
Het publiek kan zich verheugen op nieuwe liedjes, geliefde klassiekers als ‘Groanrepubliek’, ‘As k de kaans zol kriegen’ en ‘Mamme van Michel’, mooie anekdotes en natuurlijk opgepoetste gitaren.
De Troebadoers staan al tien jaar lang in de hoogste regionen van de Grunneger 1000 en ontvingen in 2016 de RTV Noord Muziekprijs Grunny voor hun grote bijdrage aan de Grunneger muziekcultuur.
Datum: Vrijdag 20 februari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn