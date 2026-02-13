Prachtige Groningse muziek van de Troebadoers in vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 13 februari 06.00 uur door Stefan van der Gijze

KOUD MET SOMS OOK SNEEUW

Vandaag is de koude lucht weer terug met veel bewolking en valt er soms ook wat sneeuw. Hierdoor kan het lokaal glad zijn of worden en komen de temperaturen vanmiddag niet hoger dan een graad of 1. De wind is matig uit het noordoosten.

Vanavond en vannacht is het droog en komen geleidelijk ook opklaringen voor. Het gaat licht vriezen tot rond -2 graden bij een matige noordoostenwind.

Morgen is een mooie dag met vooral in de middag vrij veel zon en blijft het overal droog. Het is koud met maximaal 2 graden met in de middag een naar noord draaiende en afnemende wind.

Zondag begint droog en koud. Later op de dag neemt de kans op sneeuw toe. Na het weekend is het minder koud en valt er geregeld neerslag. Daarbij kan soms een winterse variant optreden met van tijd tot tijd een stevige wind.