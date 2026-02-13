Samen voor Oekraïne in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL – Op 24 februari is het vier jaar geleden dat Rusland de invasie begon en de oorlog aan Oekraïne verklaarde. Tijdens een bijeenkomst in de Semsstraatkerk wil men aandacht hebben voor elkaar, samen stil zijn, samen luisteren en musiceren.
‘Deze avond staan we stil bij de oorlog in Oekraïne en willen we elkaar steunen met woorden van hoop’, vertelt Grieta Vosselman van Stichting Vrienden Semsstraatkerk.
Laudate Vocalis uit Borger verleent, onder leiding van Thysia Betting-Slagter, haar medewerking.
Er wordt een collectie gehouden voor Stella Pax, de hulporganisatie werkzaam in Oekraïne, opgezet door Ard Pieter van Zuijlekom uit Stadskanaal. ( www.stellapax.nl/doneren )
Na afloop is er koffie en thee.
‘Uw aanwezigheid zal tot steun zijn’.
Semsstraatkerk
Semsstraat 1
9501 GA Stadskanaal
Bron: Grieta Vosselman