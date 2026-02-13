Treant helpt patiënten met digitale vragen in Emmen

EMMEN – Sinds kort kunnen patiënten met digitale vragen terecht bij mijnDigitaal Loket op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Hier biedt Treant gratis en persoonlijke hulp. Eerder opende Treant ook loketten op ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal.
Voor veel mensen is digitale zorg nieuw. Bij mijnDigitaal Loket krijgen patiënten hulp bij inloggen in mijnTreant, het patiëntenportaal van Treant. Ook kunnen patiënten vragen stellen over DigiD, de thuismonitoring-app of over het installeren van apps.
Aanmelden bij de receptie voor gratis persoonlijke hulp
Patiënten met digitale vragen melden zich bij de receptie van het Scheper. De receptiemedewerkers van Treant beantwoorden de digitale vragen persoonlijk. Zij zijn hiervoor getraind. MijnDigitaal Loket is op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur open en is te vinden bij de hoofdingang.
Treant werkt digitaal
Treant werkt zo veel mogelijk digitaal. Dit is kostenbesparend, sneller en veiliger. MijnTreant, het patiëntenportaal, speelt daarin een grote rol. Omdat niet alle digitale vragen telefonisch of per mail opgelost kunnen worden, biedt Treant op alle ziekenhuislocaties persoonlijke hulp. Zo kunnen patiënten het patiëntenportaal zo goed mogelijk gebruiken.
Bron: Treant