STUDIO RTV WESTERWOLDE – Verslag eerste twee uitzendingen ‘Op weg naar de stembus’

Afgelopen dinsdag en donderdagavond waren de uitzendingen van ‘Op weg naar de stembus’ een programma van RTV Westerwolde, RTV GO en Groningen1. In het programma krijgen fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela de kans om hun doelstellingen voor de komende verkiezingen uit te leggen.



Dinsdag waren bij presentator Henk Guchelaar, Klaas Buigel, namens de VVD en Eize Hoomoedt namens de D’66, beide van de gemeente Westerwolde te gast. Na een voorstelronde kregen zij een stelling voorgelegd die inwoners van de gemeente Westerwolde hadden aangedragen. De eerste stelling was voor Klaas Buigel. Hij kreeg van Henk Guchelaar de vraag: Het openbaar vervoer is volgens veel inwoners een drama, wat wil de VVD daar aan doen? Buigel beaamde de stelling en zei dat de VVD niet echt concrete plannen heeft, ‘je zal gewoon verder moeten borduren op het bestaande beleid’, aldus Buigel.



De tweede stelling verwoordde de gevoelens van veel inwoners dat niet ieder dorp dezelfde aandacht krijgt, dat vooral kleine kernen als Vriescheloo niet de aandacht krijgen die ze nodig zouden hebben.

Daar is de heer Buigel het niet mee eens. Wel zegt hij dat het probleem in Ter Apel door de overlast van de sommige asielzoekers veel van de aandacht opeist.



Aan het eind van het gesprek met de vertegenwoordiger van de VVD mag hij nog in één minuut vertellen wat de doelstellingen zijn van zijn partij. Hij noemt daarbij: o.a door de regels te versimpelen, meer druk achter het woningbouwprogramma en bezwaarmogelijkheden verder inperken. Wat betreft het ondernemersklimaat moeten er worden gestopt met het demoniseren van ondernemers, maar moet er juist meer ondersteuning komen en meer kansen faciliteren voor ondernemers.



De volgende gast was Eize Hoomoed, hij kreeg de volgende stelling: Veel mensen zijn bang dat de gemeentelijke belastingen weer gaan stijgen, ze betalen al zo veel. Ook D66 vindt dat, ‘we betalen best veel, als je een klein onderzoekje doet naar wat de belastingen in de omliggende gemeenten bedragen, dan zitten we best hoog’, aldus Hoomoedt. ‘Zonder de inkomsten van het COA in Ter Apel zouden de lasten misschien nog hoger zijn’. Ook kreeg hij de stelling dat de veiligheid in de dorpen meer aandacht verdient. In Vlagtwedde wordt de verkeersveiligheid genoemd als zorgpunt. Ook dat heeft de aandacht van D66. Het gevoel van veiligheid in Westerwolde, buiten Ter Apel, is volgens D66 best wel goed, ‘men voelt zich best veilig’. ‘Daar hoort wel bij: uitkijken voor ondermijning en dat we niet weer in de situatie komen dat we weer van die drugsboerderijen in ons gebied krijgen’.| Eize Hoomoed roept in zijn “pitch” de inwoners van Westerwolde op om vooral te komen stemmen, ‘het is zo belangrijk’.



Afgelopen donderdagavond was de tweede uitzending van het programma van RTV Westerwolde, RTV GO en Groningen1 ‘Op weg naar de stembus’. In deze uitzending, met presentator Wietze de Roo, waren Giny Luth van Gemeentebelangen Westerwolde en Harm-Jan Kuper van het CDA Westerwolde te gast.



De eerste stelling was voor Giny Luth:

Betaalbare woningen moeten absolute prioriteit krijgen. Hoe staat Gemeentebelangen Westerwolde daar tegenover? ‘Dat lijkt mij een hele zinnige stelling. Ik kan dat alleen maar heel erg onderschrijven. Wij zijn natuurlijk in dit college al heel erg bezig geweest met bouwen van woningen. Dat zit met name in de portefeuille van mijn collega. Maar ik vind het heel erg belangrijk. Het is zo jammer dat als mensen hier in Westerwolde zijn geboren, of hun leven lang wonen of weer terugkomen willen omdat ze eerst gestudeerd hebben in Groningen, er geen woning beschikbaar is. We zouden voorrang geven aan mensen die een sociale en economische binding hebben met Westerwolde. Vooral als men heel lang staan ingeschreven voor een huurwoning. Bij voorbeeld voor de ouderen die graag kleiner willen wonen en daarbij een gezinswoning vrij maken’.



Een stelling voor Harm-Jan Kuper was:

Den Haag laat Westerwolde eigenlijk teveel in de steek in de opvangsproblematiek rond en in Ter Apel.

Het CDA vindt dat ook, niet alleen Ter Apel, maar ook de regio daar rondom heen. ‘Voor de inwoners en voor de Gemeente Westerwolde is dat erg frustrerend, vooral omdat je er tot op zekere hoogte geen invloed op hebt. De beslissingen worden in Den Haag genomen en die hebben direct weer invloed op de leefbaarheid in Ter Apel en omgeving. We willen graag direct contact met de verantwoordelijke bewindslieden en doen er alles aan korte lijnen daarnaar toe te hebben’, aldus Kuper.



De tweede stelling voor Giny Luth:

De gemeente moet duidelijke keuzes maken ook als dat pijn doet. Uit al de dorpen klinkt het zo, we weten dat niet alles kan, maar de inwoners willen wel graag duidelijkheid. Hoe staat Gemeentebelangen Westerwolde daar tegenover?

‘Als gemeente schieten wij , als ik spreek even over de situatie die wij nu kennen, ook wel eens tekort. En als je tekort schiet, vind ik, dan moet je ook zo eerlijk zijn… en zoveel lef hebben om door het stof te gaan.

Heel veel dingen gaan bij ons heel goed, maar er gaan ook dingen niet goed. Maar duidelijk is dat het beter kan’.



De tweede stelling voor Harm-Jan Kuper:

In veel dorpen verdwijnen de voorzieningen als winkels en ontmoetingsplaatsen.

‘Het CDA vindt dat ook een zorgelijk ontwikkeling. Wij vinden die ontmoetingsplaatsen en vooral de lokale winkels erg belangrijk, zij zorgen voor binding in de gemeenschap. We hopen om de gelden die vanuit Nij Begun komen daar op een goede manier in te kunnen zetten. Wel vindt het CDA dat er binnen de gemeenschap ook voldoende draagvlak moet zijn om deze voorzieningen draaiend te houden en te ondersteunen en bereid zijn om bijvoorbeeld dingen te organiseren. Om dit soort voorzieningen in stand kunt houden is dat daarvan afhankelijk. Als je bent overgeleverd aan de gemeente ben je toch ook weer overgeleverd aan de grillen van de politiek die daarbij horen. En daarom is het belangrijk dat het echt rust op de schouders van de gemeenschap’, aldus Kuper.

Harm-Jan Kuper zegt in zijn “Pitch”:

‘Straks doen er tien partijen mee aan de verkiezingen. En eerlijk is eerlijk, in de basis willen we bijna allemaal hetzelfde. Goede voorzieningen, betaalbare lasten, voldoende woningen en een sterke leefomgeving. Hoe geef je daar nou concreet invulling aan? Het CDA Westerwolde heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat zij die verantwoordelijkheid aankunnen. Zij willen niet over mensen praten, maar graag met mensen. Daarom zijn ze al, samen met ondernemers, dorpsbelangen en verenigingen, een jaar geleden begonnen met hun verkiezingsprogramma’.



In haar “Pitch” zegt Giny Luth dat Gemeentebelangen Westerwolde, (45 jaar geleden begonnen als Gemeentebelangen Vlagtwedde) altijd al er wilden en willen zijn voor de inwoners van Westerwolde, maar dat er ook veel is gerealiseerd. Ook staan zij voor de volle honderd procent achter de plannen voor de Nedersaksenlijn. Daarom hopen zij ook dat de mensen op hen gaan stemmen.



Foto’s Geert Smit (Helaas zijn er geen foto’s van de uitzending van de dinsdagavond)