Voormalig gedeputeerde Bram Schmaal komt naar Pekela

PEKELA – Op uitnodiging van Samen Voor Pekela komt voormalig gedeputeerde Bram Schmaal naar Pekela. Op deze avond spreekt hij over het onderwerp; wat voor betekenis heeft de lokale partij in de gemeente politiek.
In veel gemeente zijn lokale partijen actief, de laatste jaren neemt het aantal stemmen op de lokale partijen steeds meer toe. Zo ook in Pekela. Samen voor Pekela kreeg bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen.
– Op deze avond wordt ingegaan over de ontstaansgeschiedenis van de lokale partijen.
– Waarom voelen zoveel mensen zich aangetrokken tot de lokale partijen. – Wat voor betekenis kan de lokale partij hebben in de gemeentelijke politiek
Heeft u belangstelling, kom dan naar deze avond.
Er staat een kopje koffie klaar en u kunt in een ontspannen sfeer in gesprek gaan met de gemeenteraadsleden: Grietje Smit-Norder, Petra Manning, onze nieuwe kandidaten en het bestuur van Samen Voor Pekela.
Wanneer: 18 februari.
Waar: Dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela
Hoe laat: Inloop vanaf 19.00 uur.
Aanvang: 19.30 uur
Bron: Hennie van Mannekes