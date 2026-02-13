Week van de liefde, roosjes en hartjes bij de koffieochtend Steunstee Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Tijdens de ‘Week van de Liefde’ is ‘hart’ gewerkt door de bezoekers van de Koffieochtend in Steunstee Vlagtwedde.
Met wat gekleurd karton, een roosje en mooie persoonlijke teksten uit het hart, zijn mooie Valentijns cadeautjes gemaakt.
En tijdens het knutselen met koffie en een lekkere koek erbij hebben ze gepraat over liefdes van vroeger en nu; liefde van kleinkinderen voor oma’s en opa’s én liefde en interesse voor elkaar als vriendinnen of noabers.
Bron/foto’s: Alie Moed, Welzijn Westerwolde