Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers brengt feest naar alle scholen in Ter Apel

TER APEL – Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers heeft gisteren een feestelijk bezoek gebracht aan alle scholen in Ter Apel. Daarmee werd de carnavalsstemming onder honderden leerlingen officieel ingeluid.
De ochtend begon met een gezamenlijk ontbijt bij Prins Harry III. Na het ontbijt vertrok het gezelschap om alle scholen in Ter Apel te bezoeken: OBS De Vlinder, SWBS Pork, St. Bonifatiusschool, CBS De Verrekijker en Interschool Ter Apel. Daarna kon het feest op de scholen echt beginnen.
Op alle locaties waren de leerlingen prachtig verkleed en heerste een uitbundige sfeer. De Dansmariekes van De Kloosterwiekers verzorgden op iedere school een demonstratie, wat overal enthousiast werd ontvangen. Alle scholen nemen dit jaar deel aan de carnavalsoptocht, ieder op hun eigen creatieve manier. De afgelopen periode is er hard gewerkt door ouders, vrijwilligers en leerlingen om de voorbereidingen rond te krijgen. Het aantal loopgroepen groeit jaarlijks en dit jaar wordt een recordaantal van ongeveer 2.000 deelnemers verwacht.
Ook de Interschool op het AZC-terrein werd bezocht. Jaarlijks zijn de Kloosterwiekers onder de indruk van hoe snel kinderen uit andere landen deelnemen aan de festiviteiten. De polonaise is favoriet en inmiddels weten de leerlingen precies wat het fluitsignaal tijdens de optocht betekent. Ook het meezingen in het Nederlands, en zelfs in het Gronings, gaat hen goed af. Daarmee blijkt carnaval niet alleen feestelijk, maar ook verbindend en leerzaam.
Voor de leerlingen van RSG Ter Apel vond gisterenavond een eigen feest plaats in de feesttent van Steekje Los op het Dr. Mansholt evenemententerrein. Dit feest werd zeer goed bezocht en de sfeer was uitbundig. Tijdens de avond werden prijzen uitgereikt voor de best verklede jongen en het best verklede meisje, wat voor veel enthousiasme zorgde.
Met deze bezoeken en festiviteiten kijken De Kloosterwiekers terug op een zeer geslaagde dag vol plezier, verbondenheid en carnavalssfeer in Ter Apel.
André Dümmer