CV de Bultruters bijt het spits af in Ter Apel

TER APEL – Vanmorgen organiseerde CV de Bultruters een optocht door Bultrutersland.
Vanmorgen startte om 11.11 uur bij de grensovergang de optocht van carnavalsvereniging de Bultruters. Burgemeester Jaap Velema was bij de start en de sleuteloverdracht aanwezig. Tijdens dit carnavalsseizoen wordt Bultrutersland, bestaande uit Barnflair, Munnekemoer en Roswinkel, opnieuw geregeerd door Prins Henrie I & Prinses Vera.
Na het officiële gedeelte ging de stoet, die door heel Bultrutersland ging, van start. Vanmiddag sloten ze aan bij de grote optocht door het centrum van Ter Apel.
Meteen na de optocht ging in de feesttent het Bultruters feestcafé los. Met DJ Evander en de feestband oet Twente: Heer en Meester is het carnaval in Bultrutersland!
Foto’s: Gerda Boeijing