Drugsgebruik leidt tot vernielingen in Winschoten

WINSCHOTEN – Gistermiddag kreeg de politie een melding van een persoon die overlast veroorzaakte in Winschoten. Ter plaatse bleek de persoon zorgcentrum Old Wolde te zijn binnengelopen. Daarbij zou hij flink onder het bloed zitten.
Dankzij het kordate optreden van het personeel van het verzorgingstehuis kon de persoon worden opgesloten in een afgesloten ruimte, waarmee de veiligheid van de bewoners werd gewaarborgd. Tijdens deze situatie verloor de man volledig zijn controle en veroorzaakte aanzienlijke vernielingen in het verzorgingstehuis.
De verdachte was behoorlijk onder invloed van drugs, wat contact maken bemoeilijkte. Omdat er een dreigende situatie ontstond, konden agenten de ruimte niet veilig betreden om de verdachte aan te houden. Daarom kregen ze ondersteuning van Politiehonden Noord Nederland en waren de Politie Onderhandelaars inmiddels ook onderweg.
Toen het veilig genoeg was, zijn ze de ruimte binnengegaan en hebben de verdachte overmeesterd en aangehouden. Daarbij raakten meerdere agenten besmeurd met bloed van de verdachte. De man is met spoed overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.