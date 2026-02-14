Een vertrouwd gezicht zwaait af na jarenlange inzet

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 14 februari 06.30 uur door Stefan van der Gijze

GEREGELD ZON – MORGENAVOND SNEEUW

Vandaag is er geregeld zon en blijft het overal droog. Wel is het vrij koud met temperaturen van maximaal een graad of 2 en neemt de noordelijke wind in de middag steeds verder in kracht af.

Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen en wordt het koud. De temperatuur daalt naar -4 of -5 graden bij een naar zuid draaiende wind.

Morgen beginnen we koud en droog met flink wat zon. In de middag volgt meer bewolking en in de avond volgt vanuit het zuidwesten opnieuw sneeuw! Er kunnen dan meerdere cm’s sneeuw vallen met kans op gladheid. Overdag is het 2 graden met een stevige zuid tot zuidoostenwind, windkracht 4 tot 5.

Na het weekend wordt het geleidelijk minder koud en is het wisselvallig met geregeld buien, maar ook af en toe zon. Sommige buien kunnen nog steeds winterse neerslag geven.