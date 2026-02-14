Een vertrouwd gezicht zwaait af na jarenlange inzet

RTV GO, GRONINGEN 1 – Na een rijk en betrokken bestuursleven zet Dick Roelofs. een punt achter zijn werk als bestuurslid bij RTV GO / Groningen 1. Sinds 1 juli 2015 was hij een vertrouwd gezicht binnen het bestuur van de Lokale omroep.
Ook maakte Dick vanaf 2010 verschillende jaren deel uit van het PBO (Programma Bepalend Orgaan bij RTV GO). Hij vertegenwoordigde de ondernemers van de gemeente Winschoten.
Met wijsheid, humor en een schat aan ervaring droeg hij bij aan belangrijke besluiten, altijd met oog voor de mensen in de streek.
We danken Dick Roelofs hartelijk voor zijn jarenlange inzet en wensen hem alle goeds en vooral een mooie, ontspannen tijd die voor hem ligt.
Ook hebben we als bestuur na vier jaar afscheid genomen van Harm Jan Pleiter. Voor veel inwoners van Westerwolde en Pekela zeker geen onbekend iemand. Wij hebben Harm Jan leren kennen en waarderen als iemand die goed en kritisch meedenkt en altijd klaar staat om een handje te helpen.
We bedanken Harm Jan voor zijn inzet en hulp en wensen hem ook veel plezier en alle goeds voor de toekomst.
Bestuur Groningen 1
Streekomroep